自由廣場》糖稅非懲罰 是搶救全民健康

◎ 魏世昌

衛福部統計，糖尿病高居國人十大死因第五名，更令人憂心的是，糖尿病正快速年輕化。年輕族群因長期攝取過量含糖飲料與精緻糖品，導致代謝疾病提早發生，讓台灣醫療體系與社會結構面臨龐大挑戰。

我們不該再忽視「含糖飲料」所帶來的隱性風險。國內許多飲料店主打「半糖」、「微糖」看似健康，實際糖分含量仍高於每日建議攝取標準，加上行銷誘因與價格具吸引力，含糖飲品成為學生與上班族的日常，甚至取代白開水，形成高度依賴。

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向業者課徵「糖稅」，只須提高含糖飲料的價格，就能逐步引導消費行為改變，也會促使產業投入研發低糖、無糖飲品，推動健康產品的開發，從源頭降低糖分過度使用。這不應視為懲罰性稅制，而應看作是正向的市場調節機制。

當然，設計一套合理的糖稅制度，須考量台灣飲料種類多、含糖量落差大的現況。如何分級、怎麼課稅，是立法的關鍵課題。未來若能採取差別稅率，依飲品糖分多寡分級徵收，讓價格反映健康成本，不僅能促進公平，也能鼓勵業者與消費者共同選擇更健康產品。政府也可將糖稅收入用於糖尿病防治、營養教育或學校飲食改善，提升整體公共衛生效益，讓健康政策具備社會正義。

國際已有許多成功案例。英國自二○一八年開徵糖稅後，飲料業者大幅調降糖分，糖分攝取下降近三成。英國立法課徵糖稅的用意並非為了增加稅收，而是希望改善國民健康，進而降低健保體系的長期負擔。墨西哥與泰國亦有類似成效，可見課徵糖稅或糖捐，不僅能改變消費行為，也能轉動整個食品產業鏈，朝向更健康、永續的方向前進。而對這項徵稅所帶來的健康影響的研究顯示，它可能大幅降低肥胖或患有糖尿病及蛀牙的人數，有助民眾健康。

儘管飲料業者有反彈聲音，國健署也暫未將含糖稅納入政策考量，但已有多位立委倡議「無糖飲料免稅」，並呼籲財政部支持，讓國人的健康加倍受益。放眼全球，更已有一一七個國家或地區開徵含糖飲料稅，政策涵蓋全球約五成七人口。可見「含糖課稅」並非孤立作法，而是國際趨勢下對抗慢性病危機的共同選擇。台灣若順勢而行，將為後代打下更健康基礎。

（作者是工程師）

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