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自由廣場》下場通常很悽慘／小草要投降 館長已投共

2025/07/03 05:30

◎ 木鐸

小草包圍台北地院，居然高喊「義無反顧投誠解放軍」，透過畫面傳送，舉國譁然。

關於「投降者」，二○○八年三月廿八日，《人民日報》一篇「在道德審判台前，國民黨降將的是是非非」，將「國民黨降將」定性為「投機變節的小人」下場可想而知。小草以為投降可苟活，但依中共作風，降卒向來派去當砲灰。苟活是休想了，屍骨無存倒是真的。抗共而殉亡，入祠忠烈祠，永享香火世代光榮。降共而當砲灰，死得不名譽，奇恥大辱家族蒙羞。

關於「網紅」，中共廣電總局二○一八年提出「五個絕對不用」，諸名：紋身藝人、思想境界格調不高的演員、品德不高尚的演員、低俗惡俗媚俗的演員，宛如針對「館長」陳之漢量身定作。而中國國家互聯網資訊辦公室（網信辦）二○一三年提出「對網紅的七條底線」，其中兩條是：社會公共秩序底線、道德風尚底線，也符合「館長」的條件。

既然如此不堪，中國為什麼恩准這個符合不良條件的台灣網紅到上海吃香喝辣，還派他回台灣出任務，還要邀他去深圳發展？答案很簡單：

一、中共對台統戰成效不彰：從連戰到傅崐萁，從大企業到中小企，從上流仕紳到地痞市儈，最後，連館長這種內涵與形象都具爭議的人也不得不納為己用，「王小二過年，一年不如一年」，可見中共窘態。

二、毛澤東在延安整風運動，用一副對聯「牆上蘆葦，頭重腳輕根底淺；山間竹筍，嘴尖皮厚腹中空」鼓勵大家要當老實人。

館長這種道德格調都有爭議的人，如今成為統戰對象，用中共鬥爭的語境來說，館長正屬於「可利用而不可重用的人」。

「築巢引鳳，關門打狗」與「養套殺」是中共鬥爭絕技。現階段基於短期利益而讓館長吃香喝辣，享盡「築巢引鳳」的風光，這就是在「養」。此刻中國有許多「愛國者」向當局揭發館長「對黨離心離德、品德不高尚、思想境界、格調不高」的黑材料，還舉報他是台獨，這些中共都先「養著不用」，一旦館長失去利用價值，這些材料就是「關門打狗」的血滴子，一切榮華富貴轉眼雲煙，而台灣人也鄙視他，館長勢必進退失據。館長的頭腦怎麼玩得過中共？他要有自知之明，搞清楚自己是哪根蔥。

（作者從商）

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