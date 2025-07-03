自由廣場》甩開國會牽制 政府應直接和企業連手

◎ 王文勝

站在企業家的角度，應該是反對法庭直播的。

媒體日前披露，法庭直播最後若付諸施行，一年會耗損台灣五○○多億的預算。這個金額是三星財閥年營收的廿五％，是非常可怕的數字。

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上禮拜我從印度飛回台灣，和幾位餐飲業老闆聚餐，他們說，如果真的浪費一年五○○億在法庭直播，卻不想著如何改變經濟，不管責任是在野黨或執政黨，他們都受不了。

這些老闆都是中小型餐飲連鎖店的老闆，幾百萬對他們而言都很在乎，足以翻轉他們目前遭遇的缺工和經營瓶頸，他們認為在野黨在國會胡鬧，而執政黨作為不夠積極，都令人厭倦。

三個支持執政黨的老闆說，國會若是被藍白多數掌控，執政者就應該跳過國會，直接和企業家互動，賴清德日前提出的主權基金就是很好的開始。他們也認為，賴清德應該往產業轉型的方向努力，透過執政優勢，直接和企業結合，反過來對不做事的立委施壓才對。

像華碩、宏碁這樣的公司就是未來的三星；漢翔等公司應該整合成未來的韓華集團，製造飛彈、坦克、潛水艇等。如此一來，在野黨還敢亂砍國防預算嗎？不敢，因為這是企業營生的市場。讓產業規模化，有規模就有力量。

餐飲業則可跨足文化產業，從女團到台劇與巨型傳統媒體等流行文化，以及傳統語言和文化的教育。比方台語和客家語學校，中國的廈門大學現在積極和菲律賓中華總會、菲律賓福建同鄉會合作，教華人說閩南語，因為菲律賓華人大部分說閩南語，這原本應該是台灣當仁不讓、積極爭取的文化輸出大餅，如今被中國廈門大學搶在前頭幹，發揮了中共的文化影響力。

如果餐飲業能發展國家重點傳統文化、流行文化輸出，我們還須看陳玉珍的臉色、聽她嘲弄文化人「要飯的」？不必，政府不必站在風頭浪尖，政府只要幫助文化企業向銀行擔保借款，讓他們發揮實力就行。

大罷免如火如荼，但老闆的想法未必一樣，經營者要面對勞權高漲後的成本及台灣人的低就業率，而缺工問題政府又迫於本土勞權而不開放移工，這會不會讓原本支持你的人，找不到支持你的動力呢？

（作者是退役政戰官）

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