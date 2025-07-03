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自由廣場》蔣萬安自說自罵 ／正事他沒做好 政治他忙著搞

2025/07/03 05:30

◎ 吳芥之

針對賴總統近日推出的「團結十講」，台北市長蔣萬安說民眾更關心台美關稅談判結果及可能影響，蔣又批中央政府「別只搞政治，不做正事」。

蔣萬安罵中央「不做正事」想談「關稅」，那就來談個清楚。

四月二日，川普宣布對台灣課徵卅二％的對等關稅，四月四日行政院馬上迅速推出「九大面向、廿項措施、總經費八八○億元」的支持方案，以減緩百工百業可能受到的衝擊。四月廿四日，行政院又通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，爭取編列最高四一○○億元的特別預算，以強化台灣經濟、社會及國土安全韌性。

尤其是原本規劃的八八○億元支持方案，更增加至九三○億元。然而，這項攸關民生與國防的特別別預算案，卻在藍白立委過半的立法院躺了兩個多月，未見通過曙光。要問蔣萬安，這樣到底是誰「不做正事」？

藍白立委在國會忙些什麼？看看第二季立法院處理的重要議案，包括「國會擴權」法案、二○二五年度中央政府總預算案等，當然還有為了反制大罷免而通過的普發現金等買票法案。再問蔣萬安，這些行徑是否你說的「只搞政治」？

蔣萬安罵別人「不做正事」，那他自己的「正事」有沒有做好？看看蔣市府重大爭議事件如「剴剴案」、「寶林茶室案」、「基泰大直房屋倒塌案」等，罕見蔣市府為弱勢群體仗義執言、主持公道，反而遇事閃躲。至於沸沸揚揚的「捷運重大虧損」、「公館地下道填平」等難題，蔣市府也是在市議員及輿論緊盯之下，才勉強回應。

知名雜誌所作「二○二四年縣市首長施政滿意度排行與永續幸福城市大調查」，手握全國最豐厚資源的台北市竟然落居後段班。而公民團體發動的「大罷免」，台北市五席國民黨立委岌岌可危，市民看到的是，罵別人只搞政治的蔣市長，自己卻馬不停蹄幫五立委跑攤固樁，這是不是「搞政治」？

市政成績吊車尾，沒把正事做好，居然有臉罵別人「不做正事」。自己大搞政治，卻罵別人只搞政治。「律人以苛，待己則寬」就是蔣市長的風格。

（作者是資深媒體人、企管博士）

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