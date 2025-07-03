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自由廣場》告別悲情 新台灣精神成形／從《黃昏的故鄉》到《足芳足芳》

2025/07/03 05:30

◎ 草地TJ

我對本土音樂人的動態未多關注，所以對「李竺芯」一無所知。但這個禮拜，一切不同了。

我接連收到朋友傳來她的詞曲創作：《拌拌咧》、《台灣查某囝》、《足芳足芳》。初聽，就被創意所驚豔。更驚喜，歌曲流露出生命的姿態。那種旋律和歌詞，明顯是從台灣這塊土地所蘊育，卻已不再悲情，只專注呈現對生活踏實的掌握，一種隱藏於溫柔的豪氣，一種跌倒後拍拍塵土、樂觀前行的自信。

這樣的氣質，正是當今台灣社會早已具備，卻少有人鮮明點出來的事實與成就。

多年前，和許多留學美國的朋友一樣，我思鄉情切時就唱《黃昏的故鄉》，那是文夏填詞、借用日本曲調的歌，描寫被威權壓抑的弱勢者無奈與悲情。那個年代的台灣歌謠總帶著抒情的哀愁，宛若在風雨中低語。那時的鄉愁，總夾雜著文化漂泊與身分迷惘。

《黃昏的故鄉》已走過一甲子，台灣歌謠是否走出悲情？李竺芯的三首歌給出一個爽俐的答覆。自在地生活於自己的文化，並與生養她的土地自然連結。這種自然，不出於宣示，而是生命的流露。自信、自主、自在，對土地的熱愛，修築出不假修飾的底蘊，不僅動聽也令人動容。

李竺芯的創作，反映她所捕捉到的台灣：一個已走過創痛，而逐漸長成的社會。有著自信與豪氣，與生活緊密相連的踏實。她的聲音遠離怨苦悲鳴，拋出成熟的回眸與前行。

相信她的慧根過人，還有對土地的感知靈敏。這樣的成功並非孤芳自賞，亦非孤立生成。她能被理解被喜愛，說明今日台灣社會的文化自覺，已超脫過去。台灣的新世代，已活出自主與連結，而由她率先唱出來。

我們曾經努力定義「台灣文化」，李竺芯用行動證明，真正的文化是活出來的日常。她沒在刻意強調什麼，每一段旋律與詞句，卻都出自這片土地，也自然跨越語言年齡階級，而種入人心。

這樣的創作，是這個時代送給我們的禮物，所以，「謝謝妳」，這是對一位藝術家的致意，也是我們學會珍惜來自土地的文化證詞。

從《黃昏的故鄉》的悲情到《足芳足芳》的自信；從借用他人旋律承載鄉愁，到用自己聲音演唱生活，中間是一條漫長路。今天終於能自然地說：我們唱的是自己的故事。

李竺芯，是其中一個發聲者。但她的歌聲，讓人聽見了真實的台灣社會——那個曾歷風雨，如今即使帶著傷痕，卻挺身而立的台灣。

（作者是工程博士）

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