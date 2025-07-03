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社論》盧媽媽的廚房陷阱

2025/07/03 05:30

一年多來，燕子被視為二○二八藍營救星。但，一隻燕子帶得來整個春天嗎？（資料照）一年多來，燕子被視為二○二八藍營救星。但，一隻燕子帶得來整個春天嗎？（資料照）

台中市三名藍委罷免案首批成案，盧媽媽表態力挺所有遭罷藍委，「他們守護我們，我們也要守護他們」，「投票給他們是值得的」。空氣，健康，台中的主題沒人反對，但也要看藍委作為，到底是為了市民，還是在能源政策扯後腿吧？公民割闌尾運動，不是吃飽撐著沒事幹，而是藍白兩道狼狽為奸，毀憲奪權亂政、破壞財政紀律、刪凍國防外交預算、弱化台灣防衞韌性，且若干立委猶如中共同路人。所以，國民黨的「反惡罷」無法引起社會共鳴。況且，國民黨中央至地方，罷綠連署偽造文書，台中也不例外。七月十九日反罷免造勢，預計由盧媽媽領軍，邀韓、朱、黃同台，號召藍白支持者守住台中藍委。公民行使罷免權，卻稱「賴清德選輸不甘願」，媽媽請你也保重。

與此同時，賴總統展開「團結國家十講」。盧媽媽，似乎急著當藍營的領頭羊，迫不及待地反射砲打稱：這是賴總統的「個人史觀」！這不僅是失言，更嚴重的是，流露出自己完全接受境外敵對勢力的論述，毫無台灣主體意識地屈從一中原則史觀。五月中，在淡江戰略研究所，盧媽媽拋出國安戰略「七安」，推銷自己是淡江戰略學派。她還攀關係說：論文指導教授林正義，論文審查教授林文程，曾任扁蔡政府的陸委會副主委、國安會諮委，而所長是翁明賢教授。刻意強調綠營國安幕僚，拉攏中間偏綠選民，是這樣嗎？儘管如此，也無法規避對同屬一中路線、國共從屬關係清晰表態，這是她再熱也得進去的廚房。最糟糕的是，如果這個廚房上面還有一個中央廚房提供服務。

跟朱立倫、黃國昌一般見識，賴總統從國家高度談論如何因應挑戰，盧媽媽也拿經濟、民生來轉移焦點。而國民黨的媚俗論述，奠基於「一中和平、台灣繁榮」的政治。所以，他們講經濟、民生，潛台詞總是講政治。禿子、漢子與燕子，有一個共同點：他們在政壇打滾多年，卻罕從國家高度進行思考，很容易暴露缺乏台灣主體價值的盲點與偏見。他們對國家主權地位，不論是中華民國或台灣，都只有意識形態上的模糊概念，而且多是兩蔣威權統治留下來的口號。如今，那些口號又跟北京的口號混為一談，於是，反對民主獨立、不惜專制統一，形成他們的政治正確。這些盲點與偏見，從事地方事務時，通常看不出來。然而，隨著他們往上爬，大家就會看見紅色的屁股。

二○一六，馬英九執政失敗，國民黨的鎂光燈，從中央轉向地方。二○一八，禿子、漢子與燕子，將這種趨勢定型化。二○二二，蔣萬安加入六都俱樂部，明年漢子、燕子任滿，蔣能獨領風騷嗎？當年，禿子在韓流上衝浪，高雄市長未見建樹，便急著搶搭二○二○超速列車，奔走中聯辦、國台辦。結果，超速大翻車，同年遭高雄市民大罷免。二○二四，當時的人氣王漢子問鼎大位，備受朱立倫詭異的初選及藍白合所折騰，最後一反好好做代誌，表態支持九二共識、反對台獨，且以戰鬥藍趙少康為副手，政治能量，為之消風。一年多來，燕子被視為二○二八藍營救星。但，一隻燕子帶得來整個春天嗎？

國民黨的氣候，對燕子是寒酷挑戰。李登輝被清洗之後，國民黨菁英也彷彿被浪花淘盡、跟著退潮。病灶在於，台灣民主化，中華民國台灣化，本土潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。偏偏，曾經引導台灣民主化、本土化，二○○○年首度政黨輪替後，國民黨逐漸走向「聯共制台」之路，連、馬、朱把該黨從「反共」推向「通匪」，他們在意識形態的世界裡自我感覺良好，但在台灣民主社會看來都是不正常的人。上層菁英不正常，逐漸外溢到民意代表、地方諸侯，「通（匪）病」幾乎傳染全黨。回到個人特質，一年前的七月，凱米颱風前夕，盧媽媽堅持訪美行程。人算不如天算，落地美國又返台坐鎮。不到兩天颱風解除，又二度赴美。患得患失，有失大將之風。

二○○○年之後，除了馬英九執政八年，國民黨在野了十六年。最明顯的改變是，到了朱立倫更依賴北京。現在，國共關係，已經不是合作，而是被套牢，統戰總管王滬寧，透過朱立倫、傅崐萁支使國民黨，便是當下「共主國從」關係的寫照，再進一步就是「中國八大民主黨派」了。這種「長臂管轄系統」確立後，藍營諸侯也無所逃於天地之間，他們有志入主總統府，北京有實質影響力。二○二四年，侯友宜就吃過這種排頭。盧媽媽的這條路，未必像表面看來的那麼好走。

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