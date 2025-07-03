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新聞線上》立委要罷掉，一人拉兩票

2025/07/03 05:30

反共護台志工聯盟2日舉辦「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛反共護台晚會」聯合記者會，反共護台志工曹興誠（左3）等人出席，號召民眾全力推動罷免。（記者羅沛德攝）反共護台志工聯盟2日舉辦「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛反共護台晚會」聯合記者會，反共護台志工曹興誠（左3）等人出席，號召民眾全力推動罷免。（記者羅沛德攝）

記者陳杉榮

廿四位國民黨立委罷免案將在廿六日投票，只要罷掉十二席，就能改變國會結構，朝野總動員，朱立倫傾全黨之力，鼓吹國民黨支持者出來投下不同意票，賴清德則通令全黨與公民同行，一起承擔守護國家的責任。「罷情」之激烈不下於立委「選情」，大家都在問大罷免會不會過關，其實說困難很困難，說簡單也簡單。

去年立法院第一會期傅崐萁和黃國昌夥同韓國瑜，強行通過「國會擴權法案」，激怒台灣知識界，當時柯建銘提出「大罷免」，好幾位國民黨立委「嗤之以鼻」，大聲回嗆「要罷來呀！我們不怕」，顯見藍委不把罷免當一回事。今年初藍白兩黨濫砍濫刪濫凍中央政府總預算，把文化界人士當成「要飯的」，再次激怒知識界和文化界，公民團體發動罷免，瞬間風雲變色，第一波廿四件成案，可見罷免沒想像中困難。

國民黨有權反罷免，但有三點必須對選民交代。第一，朱立倫和傅崐萁在立法院毀憲亂政，迄今不反省、不道歉、不改過，台灣人找不出赦免他們的理由。朱立倫對於各級黨部涉嫌抄名冊偽造文書，破壞選舉罷免制度，迄今也未道歉。第二，韓國瑜屢屢把朝野協商當幌子，把委員會中心主義當糞土，違背議事中立，國會議長成了「傅黃集團」的小弟，何以如此不堪，他必須對國人作出交代。第三、許多藍委仍然不脫酸民網紅的心態，例如中國去年三月在捷克跟監並擬衝撞蕭美琴，立委廖先翔先是揶揄「中國好像有點遜」，又稱這是「出口轉內銷」假新聞。如此行徑，夠格擔任國會議員嗎？

國民黨至今執迷不悟，正走向毀滅之路。依照選罷法規定，「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。」四分之一門檻並不難，坊間有二階連署百分比的推估，例如花蓮縣傅崐萁一六九％，台北市徐巧芯一七五％，超過一五○％者還有台北市王鴻薇、羅智強，台中市羅廷瑋、黃健豪，新竹市鄭正鈐等。他們離二五○％的門檻都很近。台北市李彥秀一四二％，賴士葆一三七％等十多位超過一三○％的立委，離門檻的距離也不遠。

連署罷免是要寫上身分證和地址的，投票則是秘密的，願意投票的人絕對比連署多。只要罷免案連署人「一人拉一票」，廿四個藍委全都會過四分之一門檻。現在國民黨使勁動員支持者投不同意票，預期投票率不會太低，罷團想要贏，最好「一人拉兩票」，只要拉兩票，國民黨就會失敗，立法院就會改變。

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