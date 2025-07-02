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自由廣場》一場失智的政治縱火秀

2025/07/02 05:30

◎ 秦靖

在政治的舞台上，我們看過背叛、權鬥與謊言，但很少能見證一場將無恥與健忘提升至靈幻境界的演出。今日，民眾黨為我們帶來了這堂震撼人心的政治表演，戲碼是「如何親手標定須被拆除的樑柱，在爆破前夕昭告天下，卻在意外發生後，扮演最悲痛的受害者。」

京華城八四○%的「通天容積率」爭議爆發後，掌握市長實權的柯文哲祭出「無知三部曲」︰「我不知道、我沒參加、我相信專業」。這套說詞的核心，就是將一整棟大樓的結構風險，徹底咎責給時任副市長的彭振聲，由彭充當這根代罪樑柱。

如果說柯文哲的切割是設計了藍圖，那麼民眾黨去年9月8日舉辦的「聲援柯文哲大會」就是一場公開的「工程說明會」。在鎂光燈下，柯文哲的妻子陳佩琪醫師，以家屬的悲憤，親手指著藍圖上的那根代罪樑柱，對全體支持者高聲宣判「是彭振聲替他（柯文哲）蓋的甲章簽核！」，還說柯文哲根本不認識那些都計委員。

用工程術語來說，就是主結構（柯文哲）無辜、純潔，所有問題皆源於那根「代為蓋章」的樑柱（彭振聲）。在那一刻，民眾黨認證彭振聲就是須為所有爭議扛責的「罪人」。

然而，彭振聲妻子驟然離世，一場突如其來的家庭悲劇打亂了這場精心編排的拆除工程，民眾黨眼看意外發生，非但沒有絲毫尷尬，反而第一個衝到媒體鏡頭前，轉身反控調查結構安全的鑑定單位（北檢），狂吼調查流程「不人道」，號召聽信他們說詞的「小草」們，去包圍鑑定單位（北檢），抗議他們「迫害忠良」。

這是何等的精神錯亂？這個親手將彭振聲推上火線、當成防火牆的政黨，如今卻要假借其家人的不幸，發動一場「捍衛正義」的包圍行動。他們的憤怒，不是為了彭家遭遇不幸，而是利用別人悲劇充當汽油的政治縱火。

這場政治失憶的實境秀，能抹去陳佩琪在「聲援大會」親口指控彭振聲的話語？那個被柯文哲夫婦欽定該為全案負責的「代罪羔羊」，突然間就變成被司法迫害的烈士，而那些被號召的「小草」還要無知多久，才會停止跟著民眾黨哭錯墳頭？

（作者是教育工作者）

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