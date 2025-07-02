自由廣場》﹙林保華專欄﹚台灣黨外菁英就在公民運動裡

因國民黨毀憲亂政而引爆的大罷免運動，進入第三階段，七月廿六日的投票將決定這場公民運動的成敗。

這場公民運動乃自發而起。台灣公民看不慣「傅崐萁們」在立法院的囂張跋扈，尤其在中國全國政協主席王滬寧親自密授機宜下掏空暨癱瘓台灣的行政部門。執政的民進黨因在國會處於少數而無力對抗藍白遭其胡作非為。唯有運用更大的民主即廣泛的公民運動，才能壓制藍白在立院的多數勢力。所以台北、花蓮、台中、桃園、新北等地區，先發起連署罷免，這些地區的微光傳遞到別地，使大家認識到只有一起行動，罷免惡質的傅崐萁們，才能制止國民黨的舔共惡行，保住台灣的主體價值，台灣人才能繼續生活在自由民主。

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參與罷免運動的許多志工，有些原本對政治冷漠，但這次藍白要翻轉台灣，讓共產黨統治，使他們感受到切身的危機，紛紛站出來捍衛國家主權，保護自己家園。他們知道共產黨的統治意味著︰必須接受「再教育」，會被放逐到新疆等遠方勞改，稍有反抗就被扣上「尋釁滋事」或「顛覆國家政權」帽子，身陷囹圄。別以為可以置身事外，香港特首最近就指香港「滿街小人」，台灣豈能例外？藍白立委並非不知後果嚴重，卻為自己眼前短暫利益而不惜犧牲國家與人民，是可忍，孰不可忍？

正是在這時冒出許多年輕志工，也有老當益壯的曹興誠、葉霸老師投入公民運動，讓原本覺得無可挽救的危機出現了轉機。為了幫助公民，民進黨在最後關頭也直接介入，反共護台志工聯盟與民進黨合作發起「護國大遶境」，七月四日從花蓮誓師，展現公民的偉大力量與繼續喚起民眾。

從更長遠眼光看待這場公民運動，它將培養出新的政治人才。國民黨已共產黨化，不敢隻字批評共產黨，馬英九更是中共協力者的翹楚。我們也擔心民進黨的國民黨化，民進黨的某些人，有了比一般民眾平均更高的薪資還嫌不足而貪污，還以為過去的戰友可以保護他們。反觀歷經艱辛的志工，不支薪酬而投入公民運動，貢獻尤其可貴。他們猶如四、五十年前的黨外人士，為理念而獻身。這股清流崛起，才能延續台灣民主運動的力量。真正的黨外菁英在公民運動裡，而非那些投機政客。

這些志工菁英紛紛在政論節目出現，我希望媒體能力邀她們談經驗、談感受、談未來，尤其是貢獻巨大的女力，以為未來的台灣發掘人才。

（作者林保華為資深時事評論員）

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