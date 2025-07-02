自由廣場》﹙鏗鏘集﹚像個文明大國吧！PRC ！

◎ 李敏勇

先談談從大英帝國到大英國協的國家經驗：大航海時代，歐洲海上覇權均有殖民地，葡萄牙在南亞、南美；西班牙在南亞、南美；不列顛帝國更在北美，亞洲。不列顛在北美殖民地的人民獨立，率先成為非帝國轉型的國民國家，影響到其他殖民地的獨立。

美國獨立時，國民率多為殖民地英國人，加上本土印地安人，後來第一次世界大戰，第二次世界大戰的變動世局，更吸引以歐洲為主的世界不同國家的移民，�為世界超強國家。美國不是殖民他國的強權，但長期接納移民，形成了當前的國家問題，正考驗著美國。

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許多移民批評美國，但相對於他們出走的國家，美國仍是他們的選擇。從殖民到移民，現今世界，國家和人民的移動已從被強迫到自由選擇，台灣與中國，現在以中華民國和中華人民共和國為名的國家的國民都可以選擇成為他國的人民。

這時候，中國還一天到晚思思念念台灣是它的，其實違反歷史的經驗法則。在美國從大英帝國獨立以後，大英帝國在海外的殖民地獲得獨立國家的地位，僅象徵性的奉英王為王，英王也只是君主立憲國家象徵性元首。英國畢竟是文明國家，它的大帝國除了英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭自成的英聯合王國外，以國協之名至少還有加拿大、澳洲、紐西蘭⋯等，都是獨立國家，若要脫離大英國協，應該也沒有問題。

中華人民共和國在思考台灣的國家地位時，常忘了它自己曾在近代歷史的屈辱，也想給人屈辱。它不曾想像大英帝國讓殖民地獨立形成的新國家關係以及諸國之間的親密邦誼。不只獨立的新國接納包括來自中國的新後民，自己也接納移民。世界的國家已不再只是垂直的族祥傳承，是人民選擇國家，不是國家選擇人民。

清帝國割讓台灣給日本殖民五十年，中國國民黨挾持中華民國類殖民台灣超過五十年。民主化後的台灣要先脫被殖民歷史。中國不要配合從前脅廹台灣反共，現在想聯共脅廹台灣的中國國民黨恐嚇台灣。中國已發展成某種意義的大國，要尊重台灣脫離中國國民黨脅廹，在國家主體性條件上發展兩國關係。台灣與中國的和平友好會讓世刮目相看，像個文明大國吧！PRC！

（作者是詩人）

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