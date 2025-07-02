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自由廣場》林連宗、張七郎等人之死 台灣人為憲法而流的血

2025/07/02 05:30

◎ 黃惠君

台灣曾以二二八的鮮血要求行憲，為何這麼說？真相究竟如何？須知，中華民國憲法是在一九四六年十二月廿五日通過，而兩個月後台灣就發生二二八事件，兩者沒有關聯嗎？

一九四六年的台灣人尚不知三年後（一九四九）會冒出「動員戡亂時期臨時條款」，而蔣介石就是藉此條款宣佈戒嚴、擱置憲法。當時台灣人原本以為終於找到突破專制統治的利器，因憲法一旦通過，台灣人就可透過「民選」去改變官派的貪腐統治、改變壓迫台灣人的專制統治。所以，當時台灣選出的18位制憲國大，在南京市的國民大會現場奔走，要求憲法必須即時施行。

這段史實就記錄在國大代表林連宗寫給女兒林信貞的信中：「憲法制定後，實施憲法之日時尚未決定，所以我們台灣代表要求在台灣即時實施。為此要使各省選出代表理解的關係，我們台灣代表主動招待全國記者及各省代表，再三說明使其理解。」信中所提的行動並非說說而已，更化為具體提案，白紙黑字刻在「國民大會實錄」的第六十一號提案中。

第六十一號提案，由林連宗、張七郎、黃國書等11位台灣代表（其他如連震東、李萬居、劉明朝等未參與聯署）聯合其他省分，共71位國大共同提案，要求｢憲法制定後，為昭示政府還政於民之大信，應於十日內，由政府公布之。自憲法公布之日起，定期六個月內實施之。」

這樣的主張其實已襲捲台灣社會，因舊台灣民眾黨（戰後被改名為「台灣省政治建設協會」）早已重上街頭，豎立普選大旗，要求台灣在一九四七年六月民選縣市長。即使後來政府公布憲法於一九四七年十二月廿五日才實施，陳儀又另以地方自治三年計畫阻擋台灣民選，但二二八世代全面反抗，想方設法要讓台灣以模範省之姿提前民選！

民進黨領導過反對運動，理應意識到，二二八作為台灣史上最大規模的群眾運動，反對黨當然會在此時迫使當權者接受民選的要求，而憲法就是此一要求最強有力的法理基礎。

二二八反抗運動讓陳儀宣布「縣市長定七月一日民選」，但接著卻是蔣介石派兵抵台展開大屠殺。主張普選的反對黨人士「政建協會」成員被密裁（暗殺），為行憲積極奔走的林連宗及張七郎醫師，林亦遭密裁，遺體下落不明，張七郎醫師偕子張宗仁、 張果仁­，父子三醫生同時被逮捕槍決。

賴總統始終願意沈潛於歷史，希望總統看見烈士的鮮血為何而流，在瞭解屬於台灣的故事後，能以憲法作為團結國家的基石。

（作者著有｢二二八消失的政黨」一書）

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