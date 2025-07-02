自由廣場》中共佈局挑起衝突 你不知道的七七盧溝橋事變

◎ 王至劭

真正的盧溝橋事變，和你從書上讀的其實完全不一樣。義和團殺害許多駐華使節和外國僑民後，清帝國被迫簽下辛丑條約，和約規定，各國在清帝國境內可派駐軍保護僑民，日軍一直有數千人駐紮在北京西南角的宛平城附近。

中共近年利用蘆溝橋事變，宣傳國共「合作」抗日，國民黨的洪秀柱、連勝文二○二二年七月甚至用視訊幫國共合作背書。但七七事變根本不是國共合作，可是國民黨人依舊掉入共產黨的陷阱。

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中共當年其實是蜷縮在延安奄奄一息，為此，中共密謀儘快挑撥中日發生軍事衝突，藉外患幫自己創造生機。周恩來於是設置「北方局」負責密謀製造中日衝突，這就是毛澤東常說的「天下大亂，形勢大好。」而聯合日軍打國軍，早已是共軍基本謀略。

一九三七年七月七日晚上十時四十分，日本兵在宛平城附近演習結束，一名日本兵志村菊次郎上洗手間，就遭北方局的土共綁架，然後土共跑到龍王廟附近放了三響鞭炮，日軍以為國軍開槍，相對地，中國廿九軍吉星文團部則以為是日軍開槍，只是彼此克制而未釀衝突。

日軍第一連隊長牟田口廉決定天亮後找宛平縣縣長王冷齋同赴事發現場，並要求進宛平城搜查。凌晨三時廿五分，龍王廟方位又發出多響槍擊或鞭炮聲，牟田口廉認為這些槍響是要進攻日軍，遂在四時廿分下達戰鬥命令。

日軍代表隨即要求國軍將蘆溝橋周圍的部隊撤走，但該地區的部隊從龍王廟附近及長辛店高地方向，對日軍陣地進行迫炮轟擊，日軍開始還擊是在一九三七年七月八日凌晨五點半(依國軍說法，是日軍先射擊，其實應是龍王廟的鞭炮聲造成誤會。)

戰鬥共兩小時，日軍殲滅龍王廟附近的國軍，進入永定河右岸，包圍蘆溝橋。從擊斃士兵身上搜出證件顯示隸屬廿九軍，中方戰死廿人、傷六十人左右。

七月八日毛澤東等中共頭目得知盧溝橋事件爆發，欣喜若狂，救命稻草來了，並下令要好好嘉獎北方局有功人員。

三、四天後，土共間諜見已成功掀起中日戰火，就將志村菊次郎釋放，他很快回到日軍營中。

二○○五年，國民黨廿九軍團副參謀長張克俠的姪子接受北京電視訪問說出當年真相，指出張克俠是中共地下黨員，潛伏在廿九軍團，當時一位師長何基灃，就是吉星文的上司，吉星文對日軍開火，顯然就是何基灃下命令。後來在徐蚌會戰，張克俠與何基灃陣前倒戈、曝露身分，導致國民黨輸掉淮徐蚌會戰。

戰後，東京大審，日本關東軍少將田中隆吉陳述「七七事變是中共挑起的，當時關東軍主戰派的長茂川秀配合中共演出這齣戲。」中日八年大戰就因為這樣一件無厘頭小事而開打。

中共利用武力、謊言、造假奪得政權，從八年抗戰到內戰，接著是毛澤東建政後的反右、大躍進一直到文革，中國人被中共折騰、害死的超過兩億人，也因中共的黨史太醜陋，只能繼續造假掩飾，可悲的是，國民黨政客還在為這些「假黨史」背書。

這樣的十四億中國人，只要持續被欺騙、繼續歌頌中共，這個民族就不可能得到救贖。

（作者是台灣教授協會會員 台聯政策顧問）

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