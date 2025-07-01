自由廣場》財色學位陷阱 小心中共對台培訓班

◎ 竹木一工

中共官方資料顯示中共中央黨校是「黨中央培訓全國高中級領導幹部和優秀中青年幹部的學校」，主要職責是「承擔全國高中級領導幹部和中青年後備幹部培訓，開展重大理論問題和現實問題研究，承擔黨中央決策諮詢服務，培養馬克思主義理論骨幹」。

但它在社會大眾的心目中卻非常不堪，就有順口溜說它「遠看像座廟，近看是黨校，沒有和尚和老道，一群貪官在深造」，此與「中央黨校是腐敗分子培訓基地」的市井傳言呼應。必須警惕的是，中共不只幫自家培養破壞分子，也為國際及港、澳、台培養破壞分子，並由「中共中央黨校國際和港澳培訓中心」承擔這項培訓任務，今年6月15日「中央黨校台灣省籍幹部培訓班第10期」，就有近40人接受訓練。

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中共滲透台灣人，有的用財色收買，有的安排台灣人讀中國的大學，例如爭議人物傅崐萁是廣東暨南大學博士，陳玉珍是北京大學法學碩士，羅明才是四川大學經濟學博士，高金素梅是中央民族大學民族學系學士。這些「台灣省籍幹部」究竟有多少真才實學，大家從他們的談吐內容，就可窺見一二、知道深淺，至於其「對中國共產黨的絕對忠誠」則無庸置疑，而對台灣社會所造成的破壞，國人皆知。

「台灣省籍幹部培訓班」學員過去以滯留大陸的台灣人後代為主，今後是否會以傅崐萁、陳玉珍、羅明才、高金素梅這類台灣人為主，尚不得而知，一旦如此，則中國對台灣人的統戰將從各個擊破轉變為組織訓練，在思想上強化其馬克思主義理論，在行動上訓練其破壞台灣社會的技巧，國人及國安單位都須未雨綢繆。

（作者從商）

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