自由廣場》呼應美國《不歧視台灣法案》 大罷免向全球宣示站隊美國

◎ 林逸民

隨著以色列與伊朗「十二日戰爭」告一段落，膠著的俄烏戰場也透出微妙新訊息，普丁先前狂言「烏克蘭都是俄國的」，但伊朗慘遭修理後，態度有所軟化，竟稱俄國明年降低國防預算，這暗示著俄烏戰爭可能即將告一段落。當伊朗、俄國問題一一處理完畢，美國將能集中全力，解決中國問題。

美國國家戰略走向是美國兩黨共識，美國聯邦眾議院23日兩黨全體眾議員無異議通過《不歧視台灣法案》，主要內容就是支持台灣加入國際貨幣基金，以因應中國以非常規的非戰方式攻擊台灣，例如發動金融戰、貿易戰，試圖顛覆台灣金融體系。若有國際貨幣基金的奧援，台灣當可穩如泰山。

請繼續往下閱讀...

由於中國打壓，台灣與聯合國旗下的世界銀行無緣，也從國際貨幣基金中遭踢出，面對世界與自身的金融波動，只能自立自強，為此囤積了遠超過一般國家所須的外匯，因而造成長期貨幣低估，產業結構高度偏向出口導向等等結構性問題。

這些問題不只讓台灣內部經濟結構出現障礙，包括內需產業難以發展，房地產卻容易飆漲，也讓貿易夥伴心生不滿，如美國就認為台灣對美貿易順差過大、貨幣長期低估，是匯率操縱國。過去有段時期台灣不時面臨美國的301條款制裁，如今又面臨美國要求縮減貿易逆差、不得壓低匯率。

只是，台灣若得由自己面對所有風風雨雨，當然只能囤積大量外匯以自保，美國聯邦眾議院如今從善如流，支持台灣加入國際貨幣基金，參議院方面也已提出對案，最終真正推動加入雖仍有許多關卡，但可看出，美國兩黨都力挺台灣，了解台灣的痛處何在，要為台灣來解決問題。

美國兩黨一致照顧台灣，根本原因就是台灣處於第一島鏈，是美國對抗中國最前沿、最重要的盟國。美國兩黨已清楚表態，台灣人也應正面呼應，向全世界表態：台灣就是反共的先鋒、民主價值的要塞。

大罷免進入第三階段，外國人對台灣政治不會理解到地方事務，他們只會解讀，這次是台灣民意表態究竟是反中或親中：台灣想站在美國、以色列的這一方，還是想站在中國、伊朗的那一方？在世界看來，這才是這回罷免投票的真正議題。

答案很明確：台灣當然要站在美國的一方！這次面臨被罷免的立委們，吃台灣米，卻親中反美，親共而不顧基本人權與民主自由。罷免他們，就是向世界宣示台灣抵抗中共、捍衛民主價 值的決心。所以，請大家告訴大家：一起投下同意罷免票，讓世界知道我們的答案！

（作者為總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法