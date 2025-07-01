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自由廣場》反抗紅藍白的冷漠自棄

2025/07/01 05:30

◎ 缺理

在解放軍耀武揚威的同時，中共的統戰一部份轉向「靜音模式」：不叫你跪、不逼你降，只要你的心冷了、不相信民主，他們就先贏了一半。

這招叫做「去道德化」（Demoralization），讓你麻木、失望、冷感，成為沒理想、沒熱情，只求安穩過日子的社會機器。你懶得思考對錯，當然也就不懂得反抗。

這就是網路上每天的話術「藍綠一樣爛」、「民主有啥用？政客都演戲」、「我只想過生活，政治不干我事」、「投票沒用，誰當都一樣」。這些話表面中立務實，其實是在一刀一刀切斷對公民社會的信念。它不要求你愛中共，只要你不愛台灣、不相信民主、否定公共參與的意義。

而此時，台灣內部的「冷凍師」隨即上工，藍白政黨接力上場，他們凍刪國安預算、砍軍購、把跪降當作和平，搞砸台灣民主機制，讓年輕人自暴自棄。「小草」現象就是遭中共長年餵養資訊，他們刷抖音、看小紅書，只信「教主」，其他「什麼都不相信」。最後，無理想、不社運、懶思考，光會嫌棄「政治好噁」

據國安單位資料，近三年有超過2500則偽裝成「中立」的簡體帳號，在台灣社群平台散播「藍綠都爛」、「投票沒用」論調。台灣青少年使用抖音、小紅書的比例已高達六十八%，其中多在宣傳「躺平文化」、「無政府感」與「政治冷感」的內容。

二○二四年調查顯示，台灣 十八至廿四歲的青年，僅有卅九%表示將投票參與公共事務，遠低於全體平均值六十二%，這種冷感是系統性攻擊下的結果。

你以為藍白是「監督」政府，但他們根本是幫中共將台灣關燈。他們無須讓你變紅，只須讓你變冷，對社會冷感、對未來冷漠，對投票冷處理。

7月26日的罷免投票，並非為了幫誰出氣，而是讓「拔掉台灣插頭」的政客知道：這裡的電源，我們自己會插得牢牢的。

（作者從事補教業）

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