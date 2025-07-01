自由廣場》中共暗算台灣副總統 國民黨的舔中反射症候群

◎ 沈言

醫學上有一種反應，稱作膝跳反射。敲擊膝蓋後，小腿會自然踢出，這是神經路徑的條件反射。在台灣政治現場，則有一種更無意識而嫻熟的「政治反射」。

每逢中國涉入台灣政務、外交或國際爭議，只要局勢不利中國，國民黨就會出現一種預設反應：不質問壓迫者，卻朝自家內部開火。不批評中國，而忙著質疑真實性、將焦點轉稼給受害者，然後批評執政黨反應過度。這是政黨內化的語言習慣:對外噤聲、對內強硬的潛意識條件反射。

請繼續往下閱讀...

最典型例子，是副總統當選人蕭美琴出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨暨疑似車輛騷擾。事獲捷克與美方證實，國際多譴責中國，唯獨台灣冒出另一種聲音。廖先翔一句「怎麼沒撞到，中國也太遜了吧」，將安全滋擾事件降為一則笑話。徐巧芯則不問中國行徑可議，卻要求捷克說清楚、要副總統交代：隻字不責惹是生非的中國，台灣反成必須自證的一方。

這類「國民黨反射」早有前例，常見三型：

其一，後果歸責型。明明是中國施壓導致斷交，國民黨卻歸咎民進黨「搞台獨」，完全放過加害者。

其二，象徵自閹型。凡中國來人，藍營執政就撤國旗、遮國號，聲稱「避免爭議」，實為預設屈從。

其三，焦點轉移型。這次副總統遇襲，國際都定調譴責中國，國民黨卻質疑真偽，把受害者押上侯審席。

這些語言模式是一種體制慣性。當一個政黨在價值上無法與強權切割，最終會在語言上自我調整。外交受挫時責怪自己人，象徵收縮時稱務實，面對壓迫時質疑被害者。這不只是邏輯錯置，而是一種反覆出現、可診斷的集體反應。

如果未來更新《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-6），或許應納入此一行為模式——在主權遭外部威脅時，自動將責任轉向內部對象，稱為國民黨反射（KMT Reflex）。這是病，會確實地對台灣民主的免疫系統構成長期損害。

（作者是業餘樂手）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法