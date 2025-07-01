晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共暗算台灣副總統 國民黨的舔中反射症候群

2025/07/01 05:30

◎ 沈言

醫學上有一種反應，稱作膝跳反射。敲擊膝蓋後，小腿會自然踢出，這是神經路徑的條件反射。在台灣政治現場，則有一種更無意識而嫻熟的「政治反射」。

每逢中國涉入台灣政務、外交或國際爭議，只要局勢不利中國，國民黨就會出現一種預設反應：不質問壓迫者，卻朝自家內部開火。不批評中國，而忙著質疑真實性、將焦點轉稼給受害者，然後批評執政黨反應過度。這是政黨內化的語言習慣:對外噤聲、對內強硬的潛意識條件反射。

最典型例子，是副總統當選人蕭美琴出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨暨疑似車輛騷擾。事獲捷克與美方證實，國際多譴責中國，唯獨台灣冒出另一種聲音。廖先翔一句「怎麼沒撞到，中國也太遜了吧」，將安全滋擾事件降為一則笑話。徐巧芯則不問中國行徑可議，卻要求捷克說清楚、要副總統交代：隻字不責惹是生非的中國，台灣反成必須自證的一方。

這類「國民黨反射」早有前例，常見三型：

其一，後果歸責型。明明是中國施壓導致斷交，國民黨卻歸咎民進黨「搞台獨」，完全放過加害者。

其二，象徵自閹型。凡中國來人，藍營執政就撤國旗、遮國號，聲稱「避免爭議」，實為預設屈從。

其三，焦點轉移型。這次副總統遇襲，國際都定調譴責中國，國民黨卻質疑真偽，把受害者押上侯審席。

這些語言模式是一種體制慣性。當一個政黨在價值上無法與強權切割，最終會在語言上自我調整。外交受挫時責怪自己人，象徵收縮時稱務實，面對壓迫時質疑被害者。這不只是邏輯錯置，而是一種反覆出現、可診斷的集體反應。

如果未來更新《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-6），或許應納入此一行為模式——在主權遭外部威脅時，自動將責任轉向內部對象，稱為國民黨反射（KMT Reflex）。這是病，會確實地對台灣民主的免疫系統構成長期損害。

（作者是業餘樂手）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書