自由廣場》被消音的中國滅佛事件

◎ 許義松

二○二五年五月廿九日上午九點（北京時間），中國軍警在多地同時行動，清洗了諦深和尚在北京、青島、大連、四川、貴州、浙江的所有寺院及修行處所，將僧侶及信眾（包括少數台灣籍居士）上銬押走，場面非常暴力。中國軍警同時搜索由居士經營廿多年的服裝珠寶店，價值幾個億的珠寶全遭查扣。

在北京、青島、大連、四川、貴州、浙江有大量的中國出家眾被打被抓，令人難以想像是，事隔一個月了，居然連一個影音都傳不出來，消息宛如人間蒸發，我知道這是因為他們的手機全遭收繳了，這難道不是當今世界最邪惡的統治行徑嗎？

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一位在中國的台灣居士幸運逃出來，驚恐陳述自身遭遇，以下是他的陳述︰

我被中國警察帶走審問，回答時必須按警察規定的答案說話，若不依規定回答，警察就又打又罵。我們被迫說諦深和尚是騙子，還要說自己是上當受騙，強調自己是一步一步被騙才供養師父，我說我是自願供養的，馬上就挨一頓打罵。

警察問我，諦深和尚有沒有說過「供養越多，功德越大」？我說，所有佛門寺院都是這麼說的，諦深對弟子說過「用修行供養師父」就是無上的供養，這些話，在諦深和尚的全球公開直播就看得到，但警察馬上對我毆打怒罵。

警察還問我，你是不是經由人介紹而跟諦深和尚學佛？是誰介紹的？我說不是，網路上有很多不同的佛門視頻，我是看到諦深師父開示才跟他學佛，沒想到又招來打罵。

中國警察大舉查捕，但我好像不在他們的查捕名單內，所以後來獲得釋放，但被交代不准亂跑，要在所住地候傳，但我獲釋第二天就趕快買機票離開中國，幸運的是沒被境管，得以重獲自由。

據我所知，女眾僧侶及居士被關押在山東省煙台市的刑事看守所，男眾則關押在煙台的龍口刑事看守所，只因為跟師父修佛就遭查捕，且未來命運未卜，邪惡的中國共產黨踐踏人權，但外界到現在仍無從得知此一滅佛事件正在上演。

希望崇尚自由民主的台灣媒體能幫助正在中國奮戰的中國佛家弟子們，他們正在中國為爭取中國宗教自由而受苦難，請幫他們爭取發聲的機會。

（作者是資訊工程師 諦深和尚的信眾）

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