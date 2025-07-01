自由廣場》罷免投票二選一 台灣打算抗中共或抗美國?

◎ 林正二

大罷免已成為攸關台灣未來命運的關鍵之戰，要選擇「反共保台」或選擇「親中抗美」，已是投票主軸，中間選民更是雙方成敗的重要關鍵。大多數中間選民不願接受中國的「一國兩制」統台，但也不願兩岸爆發戰爭。因此，若欲罷掉多數藍委，綠營須加強「反共保台」的論述，破除偏藍中間選民憂懼引戰的謬誤邏輯，析述如后。

台灣具有地緣戰略暨海運地位的雙種重要性，也是全球半導體最重要供應鏈，台積電在美國投資設廠，台美經濟利益愈越緊密，台灣的自由民主存在，與美國國家利益高度正相關，美國為維護自身在印太地區的政經與戰略利益，必加強對我軍售，強化台美軍事人員訓練合作，以提升我「抗中保台」力量，並在西太平洋維持強大影響力，遏阻中共侵台，一如美國攻擊伊朗、挺以色列，川普已向世人做出示範。

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反觀中國，經濟問題嚴重，在美國貿易戰與軍力的雙重壓制下，中共更無能力攻台，台灣只須維持強大國防，與美密切合作，加上台海險峻，中共侵台可能性微乎其微。中共只能利用傾中舔共的藍委，透過藍委立法與發動認知戰，瓦解台灣人民的反共保台意志，以期不戰而屈人之兵。

台灣若遭中共侵奪，主權落入中共之手，中共必利用台灣作為對抗美國的前緣與基地，屆時台人將被推上對美戰爭的第一線；人民失去自由，失去財產與人權；軍警公教將遭清洗，集體送往教育營洗腦；中國人民將長驅直入，如螞蟻雄兵，大舉壓境，台灣人的生活周遭處處是中國人，爭食健保資源，炒高房地產，衝擊台灣經濟。

民進黨與罷團若以此為文宣重點，加強宣導，擊破國民黨的謬論，可破除中間選民的疑慮，將可罷免掉更多藍委，讓立院不再淪為國共裡應外合的場所，從而能制訂反共保台的法案，為台灣長治久安打下堅實基礎。

（作者是退休駐美外交人員）

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