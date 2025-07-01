社論》北約提高國防預算的啟示

賴清德總統表明，提高國防預算到GDP佔比3%以上，以示對國際社會和台灣人民的安全承諾。（資料照）

北大西洋公約組織（NATO）上週在海牙達成共識，十年內將提高國防預算佔GDP的五％。川普形容這是美國的「重大勝利」，因為這是他要求各國增加軍費分攤的結果。歐洲各國大都支持，僅少數持保留態度。北約這一決定，既是軍事戰略的一大轉捩點，也反映地緣政治壓力下，歐洲國家在安全與財政之間的艱難平衡。

三十二個歐美國家組成的北約，成立於一九四九年，冷戰時期與歐洲社會主義國家的華沙公約組織分庭抗禮。歷經一九九○年代蘇聯解體、華約解散，歐洲政治和安全形勢丕變，北約面對的議題從軍事威脅轉成聯合國打擊國際恐怖組織主力之一，仍肩負地區性防衛協作。

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其後二十多年情勢演變，歐洲處於和平，主要安全防衛有美國維護，各國軍費占比不高，北約成員逐步增添。及至三年前俄羅斯入侵烏克蘭，承平日久的歐洲各國驚醒，且面對俄國不時以核武威脅，北歐的芬蘭及瑞典也加入北約，加上川普第一任期即要求北約各國提高國防經費，軍費分攤議題浮上台面。

北約第五條款明訂：對一個成員國武力侵犯，即為對所有國家的攻擊。這一集體防衛機制，在以美國為軍事主力的現實，讓各國有相當程度的安全保障與合作，面對俄國威脅的其他國家因此先後加入。不過，駐軍歐洲十萬的美國，近年要求盟國分擔較多責任，提高國防預算、調整戰略。俄國二○一四年併吞烏克蘭的克里米亞後，北約決議提高國防預算佔比為二％，至今仍有八國未達標。川普因而屢次質疑應否無條件履行第五條款，歐洲盟國不安。

從實際數字看，川普的要求言之成理。以去年的軍事支出佔GDP比率看，美國為三．四％，絕對軍費支出全球最高，約為北約其他三十一國總和的兩倍。其他各國分別為：波蘭四．二％、英國二．三％、法國二．一％、德國一．九％、義大利一．六％、西班牙一．五％、比利時一．三％；波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛都逾三％。

北約高峰會這次集體防衛的進展，不僅明確重申對第五條款的承諾，強調「侵犯一國即攻擊全體」的同時，也同意提高國防預算佔比五％，其中三．五％為核心軍事支出，一．五％屬基礎設施、網路安全等國防相關支出。儘管西班牙、義大利、斯洛伐克、比利時以國內政治或財政因素，對這一「歐洲再武裝」計畫傳出雜音，有如北約秘書長呂特（Mark Rutte）所言，俄國或在五年內對北約動武，歐洲人須對自身安全承擔更多責任。美國國務卿魯比歐更直言，這是把錢花在因應俄國、恐怖主義及中國挑戰所需的能力；川普還直接指責西班牙仍圖「搭便車」。

北約達成國防支出新目標，最值得我國借鏡。基本上，「自己的國家自己救」是根本，得道多助，才能自助人助。歐洲各國不能把安全寄望於俄國善意，也不能把美國協防視為理所當然。同理，中國對台灣絕無善意，併吞野心不變，只有動武或逼降的手段之別。我國面對中國脅迫，自強是唯一因應之道，應為之事甚多，提升國防支出是其一。現今二．五％的佔比，相較於面臨外在敵對勢力的國家，如烏克蘭三十四％、以色列八．八％、波蘭及波羅的海三國的三至四％，顯然偏低，也不如美國。台灣若國防預算不高，國民當兵役期也不如以色列、南韓，自衛決心及作為不足，如何期待美國或盟友「台灣有事」時出手相助。

賴清德總統已表明，要把這一比率提高為三％以上，以示對國際社會和台灣人民的安全承諾，但在國會受制於藍、白勢力，能否達成目標仍屬未知。最惡質的，這幫人除了刪減凍結國防預算，還傳播「疑美論」，也配合中國的認知作戰，散佈反戰、分化、失敗主義等訊息，企圖讓其不戰而吃掉台灣的野心得逞。就此而言，大罷免實在是台灣確保繼續挺立的要務。

《華爾街日報》近日報導，台灣正加速研發海軍無人艇技術，打造無人艇艦隊，提升抵禦中國入侵能力。報導適時點出我國增加國防預算的重點，即須同時規劃國防預算有效配置。三年來的烏俄戰爭提供借鏡，烏克蘭以無人機、無人艇有效打擊俄軍的範例，凸顯無人載具因AI的運用，在軍事作戰大有進展；國防經費中最燒錢的戰機、坦克、艦艇反而相形見絀。發展不對稱戰力，近年廣受關切，國軍八月即將提出新一波特別預算計畫，統合國防最適需求，避免軍種本位，造成資源錯配，是一大考驗。

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