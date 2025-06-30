晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》藍營重返執政的最大路障

2025/06/30 05:30

大罷免可說是台灣人民以和平手段對親中國民黨的懲罰。（記者叢昌瑾攝）大罷免可說是台灣人民以和平手段對親中國民黨的懲罰。（記者叢昌瑾攝）

史無前例的大罷免聖戰啟動。罷免方為了翻轉國會藍白合過半，導致的違憲亂政亂象，奇招百出，士氣高昂；被罷免方為免團滅危機，抓住任何機會瘋狂反撲。雙方攻防進入白熱化，就連中國也按捺不住加入戰局，出手明助藍營，批判賴清德綠色恐怖，喊話台灣民眾反罷免。歷來中共出招對台灣選舉必定產生反作用，一九九六年導彈危機，台灣首屆總統直選由李登輝高票勝出，是最好的案例。

因此，中共表態反罷免，困獸之鬥的國民黨看似有了強力奧援，實際上卻暗暗叫苦，又不敢斥責中共，陷入進退維谷。其實，馬英九之後，國民黨連續三屆無法重返執政，與其說是競爭不過民進黨，毋寧是藍營始終擺脫不了親中的陰影，背離珍愛民主、維持現狀的主流民意，因而見棄於多數選民，離總統府愈來愈遠。由此看來，藍營的最大競爭對手表面上是民進黨，實際上重返執政的最大路障是中國共產黨。這是非常反諷的現象，中共與國民黨本是不共戴天的世仇，累代結下的仇恨，似乎非要消滅對方才能結束。從歷史來看，中共被蔣介石追剿，潰逃到延安，苟延殘喘，幾乎滅亡；而蔣介石抗日勝利成為民族英雄，權勢盛極一時，卻在短短四年就丟掉中國大陸的江山，帶領數百萬軍民敗逃台灣。事實上，蔣介石曾在內部會議中宣稱中華民國已經亡國。如此深仇大恨，怎會演變成今日藍營強烈依附，淪為中共使喚的小弟？以致中共再怎麼蠻橫打壓台灣，也不敢吭聲抗議。

國共關係的轉變，關鍵點在兩蔣過世後，不但國民黨威權統治瓦解，李登輝接掌大位後，推動本土化與民主化，強化台灣主體性，與傳統國民黨的大中國路線截然不同。但在二○○○年首度政黨輪替後，李登輝遭到清算，被逐出國民黨，國民黨拋棄本土化路線，重返大中國路線。當時，連戰赴中訪問，打開國共合的大門。國民黨開始認為最大的敵人不是中共，而是民進黨，對民進黨產生強烈仇恨，卻與中共一笑泯恩仇。在中共方面，從鄧小平採行改革開放，亟需台灣資金、人才、技術的挹注，乃一改過去「血洗台灣」的凶狠嘴臉，拋出「一國兩制」作為誘餌，並尋求國共第三次和談。由於當時台灣經濟面臨轉型，部分企業為解決生產成本高漲問題，大舉西進，以致產生對中國經貿過度依賴症。故而與中國的利益掛鉤，成為影響台灣的一股力量。而國民黨正好成為中國紅利的代理人。自此國民黨的政治DNA不再是反共，而是突變成親中反台。

另一個轉折，在於習近平上台，並修憲廢除國家主席任期制，中國拋棄韜光養晦政策，大力擴張軍備，不但在東海、台海、南海滋擾鄰邦，更意圖突破第一島鏈，直指美國。但此時的台灣，維持現狀是多數民意主流，且年輕世代多屬於天然獨，因而中共改採一邊統戰，一方面則加緊軍事威逼的兩面手法，意使軍機艦擾台形成常態，擁有對台奇襲的能力。中共統戰與武力犯台逐漸逼近，但藍白聯手阻擋國安法案，更對中共威脅台灣的暴行完全無視，因此被質疑是中共在台協力組織。國民黨沉淪，百年政黨雄心不再，對照兩蔣時代國力雖小，卻對中共威武不能屈，展現堅強的反共意志，至今日國民黨不但認同一個中國，連一旦統一後政治體制仍由中共一黨專政，也似乎順理成章接受，可說為了滿足大中國情結，台灣的民主自由與繁榮皆可棄之不顧。

換言之，國民黨的統一其實是被併吞、投降的代名詞。但這樣的選擇，一則無視台灣從馬關條約割讓給日本以來一百三十年，只有四年時間與中國大陸的政權有短暫連結，其餘皆與中國毫不相干。尤其，一九四九年建國的中華人民共和國更從未統治過台灣，凸顯台灣不屬於中國的歷史事實。其次，台灣走過兩蔣的白色恐怖，現在民主自由程度堪稱亞洲第一，社會並呈現多元包容機制，與習近平建立個人獨裁與數位專制體制完全無法相容。從香港回歸中國，「五十年不變」的承諾被徹底撕毀，中共已透過各種手段鎮壓抗爭活動，將香港「內地化」，關入中共專制牢籠，「東方之珠」從此蒙塵。香港的慘痛教訓成為台灣抗中殷鑑，而中共對香港反送中的血腥，造成蔡英文以超高票當選總統，無異一九九六年導彈危機，促成李登輝勝選翻版。

由此可見，台灣是民主國家，民眾有主張統或獨的自由，國民黨擁抱中國也是它的自由，但將統一當成最高價值，忽視台灣民主自由的可貴，以及中國的蠻橫威逼，這樣的統一只是投降罷了。其實，中國的壓力固然緊繃，但台灣人民的抗中意識也同樣高張，尤有甚者，因為中國已成為全球和平的最大威脅，加上台灣擁有全球最先進的半導體供應鏈，美國、日、歐盟、G7、英國、加拿大等民主陣營紛紛力挺台灣。換言之，台灣在抗中的路上並不孤單，孤單的是由民主脫隊的國民黨；而大罷免可說是台灣人民以和平手段對親中國民黨的懲罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書