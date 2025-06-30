社論》藍營重返執政的最大路障

大罷免可說是台灣人民以和平手段對親中國民黨的懲罰。（記者叢昌瑾攝）

史無前例的大罷免聖戰啟動。罷免方為了翻轉國會藍白合過半，導致的違憲亂政亂象，奇招百出，士氣高昂；被罷免方為免團滅危機，抓住任何機會瘋狂反撲。雙方攻防進入白熱化，就連中國也按捺不住加入戰局，出手明助藍營，批判賴清德綠色恐怖，喊話台灣民眾反罷免。歷來中共出招對台灣選舉必定產生反作用，一九九六年導彈危機，台灣首屆總統直選由李登輝高票勝出，是最好的案例。

因此，中共表態反罷免，困獸之鬥的國民黨看似有了強力奧援，實際上卻暗暗叫苦，又不敢斥責中共，陷入進退維谷。其實，馬英九之後，國民黨連續三屆無法重返執政，與其說是競爭不過民進黨，毋寧是藍營始終擺脫不了親中的陰影，背離珍愛民主、維持現狀的主流民意，因而見棄於多數選民，離總統府愈來愈遠。由此看來，藍營的最大競爭對手表面上是民進黨，實際上重返執政的最大路障是中國共產黨。這是非常反諷的現象，中共與國民黨本是不共戴天的世仇，累代結下的仇恨，似乎非要消滅對方才能結束。從歷史來看，中共被蔣介石追剿，潰逃到延安，苟延殘喘，幾乎滅亡；而蔣介石抗日勝利成為民族英雄，權勢盛極一時，卻在短短四年就丟掉中國大陸的江山，帶領數百萬軍民敗逃台灣。事實上，蔣介石曾在內部會議中宣稱中華民國已經亡國。如此深仇大恨，怎會演變成今日藍營強烈依附，淪為中共使喚的小弟？以致中共再怎麼蠻橫打壓台灣，也不敢吭聲抗議。

請繼續往下閱讀...

國共關係的轉變，關鍵點在兩蔣過世後，不但國民黨威權統治瓦解，李登輝接掌大位後，推動本土化與民主化，強化台灣主體性，與傳統國民黨的大中國路線截然不同。但在二○○○年首度政黨輪替後，李登輝遭到清算，被逐出國民黨，國民黨拋棄本土化路線，重返大中國路線。當時，連戰赴中訪問，打開國共合的大門。國民黨開始認為最大的敵人不是中共，而是民進黨，對民進黨產生強烈仇恨，卻與中共一笑泯恩仇。在中共方面，從鄧小平採行改革開放，亟需台灣資金、人才、技術的挹注，乃一改過去「血洗台灣」的凶狠嘴臉，拋出「一國兩制」作為誘餌，並尋求國共第三次和談。由於當時台灣經濟面臨轉型，部分企業為解決生產成本高漲問題，大舉西進，以致產生對中國經貿過度依賴症。故而與中國的利益掛鉤，成為影響台灣的一股力量。而國民黨正好成為中國紅利的代理人。自此國民黨的政治DNA不再是反共，而是突變成親中反台。

另一個轉折，在於習近平上台，並修憲廢除國家主席任期制，中國拋棄韜光養晦政策，大力擴張軍備，不但在東海、台海、南海滋擾鄰邦，更意圖突破第一島鏈，直指美國。但此時的台灣，維持現狀是多數民意主流，且年輕世代多屬於天然獨，因而中共改採一邊統戰，一方面則加緊軍事威逼的兩面手法，意使軍機艦擾台形成常態，擁有對台奇襲的能力。中共統戰與武力犯台逐漸逼近，但藍白聯手阻擋國安法案，更對中共威脅台灣的暴行完全無視，因此被質疑是中共在台協力組織。國民黨沉淪，百年政黨雄心不再，對照兩蔣時代國力雖小，卻對中共威武不能屈，展現堅強的反共意志，至今日國民黨不但認同一個中國，連一旦統一後政治體制仍由中共一黨專政，也似乎順理成章接受，可說為了滿足大中國情結，台灣的民主自由與繁榮皆可棄之不顧。

換言之，國民黨的統一其實是被併吞、投降的代名詞。但這樣的選擇，一則無視台灣從馬關條約割讓給日本以來一百三十年，只有四年時間與中國大陸的政權有短暫連結，其餘皆與中國毫不相干。尤其，一九四九年建國的中華人民共和國更從未統治過台灣，凸顯台灣不屬於中國的歷史事實。其次，台灣走過兩蔣的白色恐怖，現在民主自由程度堪稱亞洲第一，社會並呈現多元包容機制，與習近平建立個人獨裁與數位專制體制完全無法相容。從香港回歸中國，「五十年不變」的承諾被徹底撕毀，中共已透過各種手段鎮壓抗爭活動，將香港「內地化」，關入中共專制牢籠，「東方之珠」從此蒙塵。香港的慘痛教訓成為台灣抗中殷鑑，而中共對香港反送中的血腥，造成蔡英文以超高票當選總統，無異一九九六年導彈危機，促成李登輝勝選翻版。

由此可見，台灣是民主國家，民眾有主張統或獨的自由，國民黨擁抱中國也是它的自由，但將統一當成最高價值，忽視台灣民主自由的可貴，以及中國的蠻橫威逼，這樣的統一只是投降罷了。其實，中國的壓力固然緊繃，但台灣人民的抗中意識也同樣高張，尤有甚者，因為中國已成為全球和平的最大威脅，加上台灣擁有全球最先進的半導體供應鏈，美國、日、歐盟、G7、英國、加拿大等民主陣營紛紛力挺台灣。換言之，台灣在抗中的路上並不孤單，孤單的是由民主脫隊的國民黨；而大罷免可說是台灣人民以和平手段對親中國民黨的懲罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法