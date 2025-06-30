自由廣場》（胡，怎麼說）大罷免就是全民「國防」！

◎ 胡文輝

七二六，大罷免，就是每一個人的「國防」，每一張同意罷免票，都是為抗共保台在國防線上戰鬥、發揮保家衛國護民主的戰力！

七二六，大罷免，就如被壓迫的人，當然有權利尖叫、反抗，被藍白假席次多數、民意少數「竊據」立院、毀壞政府、將台灣送給中國併吞的二三○○萬人民，當然有權利大罷免反抗併吞、保衛自己和國家！大罷免本身就是意義，大罷免本身就是價值！

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七二六，歷史上重要一天，依「主權在民」原則，人民用大罷免「去匪換新」，創造「期中選舉」制度，當天，我們共同投下「同意」罷免票，罷掉惡藍委，讓立法院重見天日，讓程序正義不再被糟塌，讓民主不再沉埋，讓台灣不再擔心被吃裡扒外的惡藍噁白立委奪去舔共送中，讓國家免於淪亡！

七二六，將是罷惡藍、去噁白的最好日子，當天，廿四個惡藍委「傅崐萁們」必須罷掉，去傅崐萁後、傅隨組織黃國昌將無傅可依，不再藍加白如惡加噁更噁惡！最低標要罷掉廿四的一半十二個惡藍委，傅崐萁、黃國昌操控的六十二個惡藍噁白將減為五十，不再過半，不能繼續橫行立院、配合中共、禍害台灣！

七二六，這一天，我們要用罷免同意票，讓惡藍噁白立委囂張跋扈的氣焰熄滅、惡行止步！這一天，我們用同意罷免票，讓傅崐萁們不能再惡意亂砍預算、亂殺法律、荼毒台灣！這一天，就是他們惡貫滿盈的日子，因為他們與企圖併吞台灣的境外敵對勢力裡應外合，被台灣人民踢出，滾出台灣的立法院！

七二六，惡藍加噁白委六十二如鐵板一塊，大罷免發揮威力，定能大破鐵板，黃國昌將被廢除因噁白與惡藍交易取得的「惡魔之咒」施咒立法權，不再能「竊據」立院，毀棄正當程序，一人獨裁通過他要的惡法，只為一個貪污罪嫌免罪，竟不惜破毀司法、棄絕公義、遺害人民。

再看看藍委嘴臉，去年三月中華民國副總統當選人蕭美琴訪問捷克時，中國竟派人車緊釘跟監、更密謀衝撞座車攻擊蕭美琴，卑劣惡質下三濫手法日前傳出，廖先翔竟戲說「怎麼還失敗？好像有點遜！」徐巧芯不責中共、反要捷克交代。藍白黨網紅赤粉網軍都配合廖先翔炒作，誣指這是出口轉內銷假消息，替中共遮掩極端醜陋惡毒行徑。

我要問：這是中華民國立委嗎？竟領台灣納稅人的錢做中共的事！我再問：這樣的立委不罷掉，台灣哪有活路？！

（作者是資深媒體人）

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