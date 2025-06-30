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自由廣場》科展得獎作品撤銷的省思

2025/06/30 05:30

◎ 簡麗賢

媒體報導科教館歷經兩次嚴謹審查會議後，判定撤銷高中生科展得獎作品，並重申學術倫理重要性。身為高中科學教師，茲提供淺見。

其一，國內的學生科學展覽，應就智慧財產權、學術研究倫理、專題研究涉及動物生命議題等，向學生強化相關概念。儘管科教館一再強調這些概念，也對書面資料和海報參展前做審查，但學校指導老師若能扮演好把關的角色，對學生三申五令、嚴謹檢視作品，應能早期察覺問題並修正方向。

其二，科教館和地方教育局辦理科學展覽競賽，分階段有書面審查的初審、海報展示板口頭報告的複審，複審階段尤能看出端倪，在複審選出得獎作品之前，透過人工智慧或其他檢視機制，蒐集與學生作品相關的研究，應屬可行。此過程可助評審團找出作品有無爭議處，讓評審過程更客觀更公正。

其三，科學展覽競賽的績優學生可獲升學優勢，故吸引學生投入競賽，這也是國家培育科學人才的體現。有人認為學生科展作品超出學生能力，或許見仁見智。台灣國際科學展覽和全國科展已行之多年，作品深度尤勝以往，想獨占鰲頭，則科學研究完整度和創新是關鍵，美國國際科技展覽會亦顯此趨勢，例如高中生呈現量子科技的量子糾纏研究作品。重點是作品須由學生親自完成，教師或大學實驗室教授則從旁引導協助，此分際必須清楚。

高中指導教師的難題之一是，學生是否主動積極，是否持續保持科學研究熱情，還是「頭燒燒，尾冷冷」，若只想得獎，而非務實學習研究，那就算大學實驗室也幫不了忙，高中指導老師應對學生耳提面命，不斷提醒正確態度和謙虛務實。

（作者是北一女中物理教師）

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