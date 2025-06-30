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自由廣場》清大 中興 中山三校／停招公費醫學生 恐害醫療公益性

2025/06/30 05:30

◎ 陳烱鳴

公費醫師與自費醫師分別肩負不同的社會使命，公費醫學生設立初衷即為補足偏鄉及資源不足地區之醫療人力，尤其近年來，內科、外科、婦產科、小兒科、急診科等救命科別的人力嚴重流失，基層與偏鄉醫療資源越趨匱乏，這些重點科別的公費人才培養，對台灣的醫療未來，更顯至關重要。

教育部日前以「清華、中興、中山大學業以投入教育資源，為使學校挹注之資源得以充分運用並維持一定開班人數規模」為由，同意這三所大學的學士後醫學系，自一一五學年度起，停招公費生，改招自費生，同時各校名額從廿三名擴增為卅五名。

事實顯示，自費醫學生畢業後，因健保制度設計等多重因素，大多投入醫美或小科等高收入但非第一線救命的科別，此與國家投入資源培養醫師的初衷背道而馳；而公費醫師，正是為了解決醫療資源分配不均、偏鄉醫師不足的長期結構性問題而設立的制度，此制度培養願赴偏鄉服務、具使命感的年輕醫師，從而補足健保體系與公共衛生網的缺口。

教育部此一措施，將使醫療人力更集中於都會區暨非急重症領域，讓整體醫療體系失衡現況越趨惡化，且此作法，等同放棄對偏鄉與基層醫療的承諾，讓偏鄉醫療正義更難實現。對於教育部停招公費生、轉招自費生且擴增名額的做法，我們深感憂心！

醫療人力屬長期投資與國家戰略資產，任何變動須審慎評估，不應倉促行事，以招生數量取代質量與制度設計，亦將對未來醫療生態造成不可逆傷害。教育部應即暫緩，重新檢討政策根據與實施影響，廣納醫界、偏鄉代表與公共衛生專家意見，建立合理、公平且具長遠視野之醫學教育與人力規劃制度，並確保醫學教育維持公共性與公益性。台灣醫療體系的核心價值是「人民健康優先」，呼籲教育部勿為短期目標而犧牲長期公共利益。

（作者是精神科醫師）

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