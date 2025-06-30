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自由廣場》籲軍警公教百工百業 七月廿六日的一生抉擇

2025/06/30 05:30

◎ 張昭仁

廿年前我去中國蘇州視察一家轉投資公司，有一個桃園去的台灣員工告訴我，他不想回台灣，想在蘇州結婚長住。我說，喜歡這裡就早點和當地社會結合，這是對的，公司會幫你在此安頓。

有位公務員退休的朋友，極度敵視民進黨政府與罷團。我也奉勸他：你如果聰明的活，就應該趁早移居中國。你現在按月領中華民國的退休俸，移居中國後，只要中華民國還存在，你就領得到退休俸，同時還能住在你比較喜歡的中國，一舉兩得。

依常理分析，台灣的未來有三個可能：維持現狀、打仗，或是投降。

先談投降，以藍白如今在國會修改法令的速度、廣度及深度，中國勢力很快就能全面進駐台灣，一旦中國勢力在台灣根深柢固、無所不在，台灣就被予取予求，形同投降，到最後實質投降，避免與中共一戰，但中華民國同時也被終結了。

影響所及，台灣軍警公教人員首當其衝，所領的退休俸須比照北京，金額可能只剩原來的三分之一，然後，很可能被送到新疆的再教育營勞動三年、接受思想改造，以清除民主「餘毒」，深化「愛國」精神。而台灣經濟也將跟香港一樣，直直落，股市大跌，此時台灣人若對民主自由還存有幻想，北京搞不好再發動一次文革。

統治台灣後，中共如虎添翼，勢力擴張更快，致力於促進「中華民族偉大復興」，如此下去，不出數年，西方資本主義與中國共產政權終須一戰，到時候，台灣的年輕人自然是要穿上解放軍的軍服，操作中共的武器，以身報效中國共產黨，與做戰經驗豐富的美軍對幹，大家都看到伊朗被美國空軍轟得狼狽不堪的新聞，台灣兵與美軍對戰的下場不問可知，中共一點也不會心疼。

第二，維持現狀與打仗，其實是同樣的，中國是不允許維持現狀的，台灣軍事足夠抗衡，就保持現狀。台灣軍事若失衡，或美日不支援，中國隨時就開打。開打後會如何，沒人敢預測，台灣只要不投降就是贏，拖得夠久也等於是贏，當然也可能會輸。贏了，中華民國仍在，軍警公教照樣領得到退休俸，輸了就什麼保障都沒有，財產也可能遭中共查封或強迫捐給國家。

生活在台灣，對自己的政府那麼敵視，寧願支持花蓮經濟犯，帶中國人窺探空軍基地，與其活得這麼辛苦，不如在戰爭之前，先移居到自己喜歡的中國，還比較開心，不是嗎。

有一個為中國效力的朋友，我曾建議他搬去中國，他不聽，結果後來失去利用價值，中國視他如拉圾，懶得理他，他的台灣事業也垮了，落個一身孑然。

民主社會，你要支持哪個政黨都行，但是要知道，你支持的政黨，像國民黨那幫立委，他們心中的中央並非台灣，而是北京，你現在的退休俸是台灣發的，「偉大復興」的北京不會認帳，北京來以後公務員意識形態勞改是少不掉的，像文革一樣，讓你活你就要感激涕零了，而這就是你要的嗎？最好想清楚，機會衹有一次。

（作者是會計師）

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