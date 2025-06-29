自由廣場》搶救被害人大作戰 呼籲全民一起加入！

◎ 林書立

刑事警察局重擊詐騙集團，近日從源頭與電信及處理涉詐帳號，大規模停權七萬三千個涉詐LINE帳號，同時鎖定四萬五千個高風險電話門號，有效斬斷詐騙電信流與資通流，並持續監控後續發展，然而實施一天後立即發現詐騙集團另行使用新帳號、門號聯繫原本的被害人！

詐騙集團意圖重新串連起新的詐騙群組！我們必須提出注意這個情形，因為詐欺想把被害者搶回去！因此，我們除了留意有沒有遇到相似情形，也要檢視並關心周圍朋友，尤其是這些持續鼓吹投資的網友，若突然換帳號換門號，卻告訴你因為有人把重要投資秘密洩漏，必須重新建立新群組！其實這就代表遇到投資詐騙群組，刑事局與詐團刻在電信、網路與社群媒體上與詐欺集團進行搶人大作戰，呼籲民眾一定要全力支持警方，把握機會把被騙的親友叫醒。

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我們同時呼籲媒體與金融、投資業者，一起加入防護民眾的行列，設法一起喚醒被騙的民眾，阻擋民眾將辛苦的血汗錢交給詐欺集團，投資群組滿滿的投資獲利現金照片，其實都是騙來的血汗錢，投資APP上個人的獲利與入金資訊，都是詐欺工程師製造的假數據，這場警方對戰詐欺集團的搶人大作戰，需要各行各業一起加入全民反詐的行列。

世界經濟論壇已經提出警告，依照全球目前的詐欺趨勢，二○二五年的第三大經濟體將不是日本或歐盟，而是詐欺產業鏈，這場反詐大作戰除了政府的整合努力下，還需要全體民眾與各行各業一起投入，特別是金融、電信與社群媒體業者，一定要主動配合政府政策，才能有效守護民眾的血汗錢。

（作者為刑事局預防科長）

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