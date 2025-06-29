自由廣場》不在籍投票風險 中共「郵寄投票干預」選戰有前科

◎ 呂維胤

近日，美國聯邦調查局（FBI）向國會提交報告，揭露中國於二○二○年美國總統大選期間，透過寄送近兩萬張假駕照至美國，協助無投票權的中國留學生與移民申請郵寄投票，試圖影響選舉結果。美國海關與邊境保護局（CBP）指出，這些偽造文件主要來自中國與香港，顯示中國政府或其代理人早已將「郵寄投票干預」作為戰略手段，意圖破壞民主制度的公信力。台灣此時卻出現藍白兩黨聯手推動「不在籍投票」政策，乍看是為提升投票便利性與選民權益，實際上卻可能在制度尚未成熟、資訊防護不足、國安機制未建立前，讓敵對勢力有機可乘。

值得警惕的是，中國不只會寄出偽造證件，更早已建立郵件實體審查與數位監控體系。中國郵政、香港幾家物流公司在對外郵件處理上，具有極高監控權限，可配合中共機構審查、攔截或仿製內容。台灣若開放海外郵寄投票，尤其從中國或香港寄出選票，很可能直接落入中共監控。根據國際調查報導，中共不僅能複製投票文件、偽造身份證明，甚至能以演算法分析、分類選票傾向，進而操作假帳號推動錯誤資訊或反向宣傳，達到操弄選舉結果的目的。這不只是技術問題，而是政治戰與國安戰的延伸。

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藍白經常以「台灣民主落後」作為論述武器，將所有制度審慎推動都貼上「反改革」的標籤。但實情是，真正反民主的，是在制度尚未成熟、安全無法保障前，強行推動選舉改革，讓選票淪為境外勢力武器。試想，若中共可以用幾萬張假駕照滲透美國，難道它不會對台灣選舉更積極操作？中國早就透過物流、技術、認知、數據、資金全面介入我國社會，讓一張郵寄選票真正「安全抵達且未被竄改」，已有其難度，若冀望中國台商能按照其自由意志來做投票，無異是緣木求魚！

投票是民主的基石，不是誰喊一聲「人權」、「進步」就能任意改造，「不在籍投票」不能為中國干預台灣選舉開後門，面對中國郵件審查、假證件製造、跨境滲透的真實威脅，民進黨的「謹慎推動」並非保守，而是守護民主的最後防線，按照藍白的法案，將讓我們的民主被包裝成郵件，然後寄進敵人的監控系統裡，不可不慎！

（作者為成大政治經濟學研究所博士生）

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