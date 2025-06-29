自由廣場》稱中國沒撞上「很遜」 廖先翔敵我不分！

◎ 葉昱呈

副總統蕭美琴去年三月以副總統當選人身分出訪捷克，中國外交武官不僅跟監騷擾，甚至密謀衝撞座車，嚴重威脅蕭美琴人身安全，當國際發聲譴責中國政治暴力時，國民黨立委廖先翔竟說中國想製造碰撞卻失敗，「好像有點遜欸」，引發撻伐。

假如有一名歹徒計畫駕車衝撞你的家人、親友或不相識的陌生人，當你接獲消息，即便是衝撞計畫未遂，你會嘲笑歹徒開車技術太遜，連撞人都撞不到嗎？預謀開車撞人不僅涉及傷害、殺人等罪責，更可能因此危及當事人的生命安全，任何有良知的人都會譴責歹徒的惡行，怎麼還會以訕笑的方式來看待如此嚴重的事件？

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事實上，世界各國對於正副元首的人身安全維護措施，皆以嚴正的態度面對，且不會因為政黨輪替或更換正副元首而有所改變，就是因正副元首的的生命安全，牽涉到國家整體安全及社會穩定。

因此，自己國家的副總統在捷克，遭遇中國企圖撞車製造事端，這是對國家安全挑釁的行為，自應不分黨派站在國家這一邊，譴責中共的劣行，孰知身為國會議員的廖先翔竟嘲諷中國駕車衝撞技術太遜，這絕不是幽默，而是內外敵我不分的荒謬，更何況政治不應泯滅人性，廖的行為不但坐實了不適任立委職務，也為大罷免行動續添柴火！

（作者為公務員）

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