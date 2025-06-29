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自由廣場》錘鍊民主韌性 慎防「獻忠」事件

2025/06/29 05:30

◎ 于則章

近年來中國因為經濟持續走衰，中共政權的統治卻越來越高壓專制極權，整個社會各種不公不義，中國人民無處宣洩不滿情緒，於是選擇對毫無抵抗能力的幼童痛下殺手的「獻忠」的事件層出不窮，

北京市日前就又發生一起汽車衝撞小學生事故，網傳消息稱，有七名孩童和二名大人被撞，至少有五名學童被撞後倒地不起，有的大量出血，警方事後僅輕描淡寫地宣稱是駕駛「因操作不當與行人發生碰撞」。

最近捷克媒體也報導，台灣副總統蕭美琴去年三月以副總統當選人身分出訪捷克時，車隊被跟監騷擾，甚至差點發生車禍；如今捷克情報局調查出爐，證實是中國武官所為。

由此可見，中國屢屢發生「獻忠」事件絕非偶然，而是中國文化本質上就是欺善怕惡，五千年歷史儘管朝代更迭頻繁，但換來換去還是「以暴易暴」換湯不換藥的土匪政權，奉行黑幫手段遂行高壓統治導致上行下效的必然，不光是共產黨如此，中國國民黨也是一樣。

像是「林義雄宅滅門血案」及「江南案」都是黑白共治下，利用黑幫去對付異議人士的案例，而中國國民黨在失去政權後，從過去高喊反共，態度一百八十度大轉變舔共不遺餘力，更與民眾黨聯手在立法院胡搞各種違憲亂政的勾當，企圖將台灣當成犧牲品獻給中共！

無怪乎，賴總統日前發表團結第二講時，提到「要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，來守住民主鋼鐵般的意志」，藍白對號入座瘋狂痛批賴是「法西斯」，說穿了不過就是作賊心虛。

台灣人要守護得來不易的民主，就必須將藍白這些為了一己之私，在立法院仗著多數席次橫衝直撞向中國「獻忠」的雜質徹底清除，否則任由他們胡作非為將台灣「獻中」，必然就會淪為像中國一樣強凌弱眾暴寡，三天兩頭發生「獻忠」悲劇的社會。

（作者為公務員）

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