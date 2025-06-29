自由廣場》法庭直播無助於司法改革

◎ 許惠峰

藍白立委聯手通過法院組織法第九十條規定，在特定條件下允許法庭開庭直播，理由是提升「司法透明度」與「國民信賴」。然而，看似進步的舉措，實則誤解司法審判本質及司法改革之重點，且弊大於利，理由如下：

一、法庭直播無助於提升裁判品質

現行刑事訴訟法已對於被告程序保障及辯護權之行使，有相當完善之規範，被告能否得到公平審判，法院判決能否公正無誤，重點在於檢辯雙方之攻防、證據之提出及法官或國民法官對於案件審理之用心程度，直播方式並未改變上述問題的本質，只是徒增直播時可能對被告名譽、隱私與人權的進一步侵害。此外，證人若知曉其證言將公開於大眾，極可能因恐懼報復或公眾審視而不願作證或提供完整內容，反而有礙於法官作出正確之判決。

請繼續往下閱讀...

二、法庭直播易導致訴訟戲劇化，助長輿論審判

司法程序應以嚴謹與中立為核心，若採法庭直播方式，於法庭審理尚未終結前，社會大眾即能透過直播而自行評論案件，直播主可能因流量考慮而有煽情或片面之評價，甚至為影響判決結果而有帶風向之言論，形成變相「輿論審判」，而偏離訴訟本質，進一步損害審判品質與公信力。

三、法庭直播與司法透明度無關

司法透明度本可透過公開法庭之審理、判決書之公開以開放法庭旁聽等制度加以保障，而非必須依賴視覺化的現場傳播才能達到。此外，倘若民眾缺乏法律專業素養，即使觀看直播亦難以正確理解個案中的審理重點，反而可能因為誤解而有偏頗或情緒性之發言，加劇社會對司法的不信任，而有害於司法改革。

綜上，此次修法雖將公開直播限於涉及「重大公共利益」及「社會矚目」案件，且賦予法官決定是否公開直播之權利，然而此一規定反而造成實務上認定上述二類案件之困擾，倘法官認為個案不符上述案件類型而決定不公開直播時，是否會遭社會大眾批評法官審理不具透明度？此外，倘若公開直播在於保障被告人權，則上述二類案件以外的被告，其人權就不需透過直播保障嗎？法律之公平性亦將受質疑。

（作者為中信金融管理學院財經法律系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法