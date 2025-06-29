自由共和國》翁瑞宏／回應李伯璋教授專文／臨床與公衛融合「健康為本」

拜讀李伯璋教授於六月廿二日《自由共和國》發表的專文〈臨床醫療跟公共衛生的結合 才是醫療改革最重要的關鍵〉，深感共鳴，也備受鼓舞。（資料照）

翁瑞宏／北市公衛師公會理事長、中山醫學大學公共衛生學系教授

拜讀李伯璋教授於六月廿二日《自由共和國》發表的專文〈臨床醫療跟公共衛生的結合 才是醫療改革最重要的關鍵〉，深感共鳴，也備受鼓舞。李教授從臨床外科醫師的專業歷程，轉身投入全民健保制度的推動，近年更積極參與公衛教育的推廣與倡議，橫跨臨床、制度與學術三大領域。他所指出：「臨床醫療與公共衛生的結合，才是醫療改革的真正關鍵」，一語中的，極具前瞻與啟發性。

李教授強調，醫療改革若僅止於提升診療效率或優化醫療行為，終究無法回應人口高齡化、疾病轉型與健康不平等等深層挑戰。唯有將「預防」、「風險控管」、「健康促進」制度化、社會化，才能建立一個真正以人民健康為核心的永續照護體系，而公衛正是這場改革中不可或缺的關鍵基礎。

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值得注意的是，政務委員陳時中近日也針對健保費用不斷上升發出警訊，指出其背後原因即在於人口老化與少子化的雙重壓力。陳政委進一步指出，若僅倚賴費率調整，終將無法支撐制度永續，唯有透過前端的「預防醫學與健康促進」政策，加強民眾健康素養、延緩失能與疾病發生，方能穩固整體健保財務結構。這樣的觀點，與李教授所主張的「臨床與公衛融合」可說不謀而合。

回顧台灣全民健保制度的建立，正是建立在公衛前輩的專業基礎與制度眼光上。如今，我國正面對人口高齡化、出生率驟降、氣候與環境健康風險升高、新興傳染病威脅，以及城鄉差距與多重健康不平等交織的治理難題，迫切需要一套具整體視角與預防導向的健康治理架構。

因此，我國於二○二○年制定《公共衛生師法》，為建構專業、公信與制度化的公衛人才體系奠定法律基礎。然而，目前在政府體制內，公衛師的職稱與職務配置尚未到位。為此，公衛師公會持續向行政院與考試院提出三項具體建議：

一、於中央與地方衛生機關、社會安全體系、學校與社區等單位中，明確增設「公衛師」職稱與職缺；

二、建立「公職公衛師」考試制度，為青年公衛人才提供穩定進路；

三、明確認定公衛師為醫事人員，使其得以與臨床專業人員協同合作，落實從治療延伸至預防、健康促進、長期照護的整合照護。

此外，在校園健康、環境風險管理與職場健康照護等面向，公衛師的角色亦為關鍵。例如，若學童長期暴露於空氣污染中，恐導致呼吸道疾病惡化與學習注意力下降，然而多數學校缺乏空氣品質監測與健康風險評估能力；職場則普遍存在過勞、慢性病、高齡勞工健康惡化等問題，亦急需以公衛方法介入評估與改善。公衛師具備系統性、跨領域與數據導向的專業訓練，正是這些挑戰的最適人選。

李教授亦呼籲，在公衛課程中應納入家庭醫學等臨床內容，筆者深表認同。公衛教育不應脫離臨床現實；反之，臨床專業也應深化對社會決定因子、健康不平等與群體風險結構的理解。雙方融合，才能培養出具有治理視野、實踐能力與同理精神的公共健康領導人才。

醫療改革，絕非單一技術的精進，更是體系結構與價值邏輯的重構。李教授此文，不僅展現一位醫者的理性與溫度，也體現一位健保實務推動者的制度深思。值此「健康台灣」政策積極推進之際，願我們攜手臨床、公衛與政策各界夥伴，透過制度創新與專業整合，走出一條真正以「健康為本」的未來之路。

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