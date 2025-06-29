晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》翁瑞宏／回應李伯璋教授專文／臨床與公衛融合「健康為本」

2025/06/29 05:30

拜讀李伯璋教授於六月廿二日《自由共和國》發表的專文〈臨床醫療跟公共衛生的結合 才是醫療改革最重要的關鍵〉，深感共鳴，也備受鼓舞。（資料照）拜讀李伯璋教授於六月廿二日《自由共和國》發表的專文〈臨床醫療跟公共衛生的結合 才是醫療改革最重要的關鍵〉，深感共鳴，也備受鼓舞。（資料照）

翁瑞宏／北市公衛師公會理事長、中山醫學大學公共衛生學系教授

拜讀李伯璋教授於六月廿二日《自由共和國》發表的專文〈臨床醫療跟公共衛生的結合 才是醫療改革最重要的關鍵〉，深感共鳴，也備受鼓舞。李教授從臨床外科醫師的專業歷程，轉身投入全民健保制度的推動，近年更積極參與公衛教育的推廣與倡議，橫跨臨床、制度與學術三大領域。他所指出：「臨床醫療與公共衛生的結合，才是醫療改革的真正關鍵」，一語中的，極具前瞻與啟發性。

李教授強調，醫療改革若僅止於提升診療效率或優化醫療行為，終究無法回應人口高齡化、疾病轉型與健康不平等等深層挑戰。唯有將「預防」、「風險控管」、「健康促進」制度化、社會化，才能建立一個真正以人民健康為核心的永續照護體系，而公衛正是這場改革中不可或缺的關鍵基礎。

值得注意的是，政務委員陳時中近日也針對健保費用不斷上升發出警訊，指出其背後原因即在於人口老化與少子化的雙重壓力。陳政委進一步指出，若僅倚賴費率調整，終將無法支撐制度永續，唯有透過前端的「預防醫學與健康促進」政策，加強民眾健康素養、延緩失能與疾病發生，方能穩固整體健保財務結構。這樣的觀點，與李教授所主張的「臨床與公衛融合」可說不謀而合。

回顧台灣全民健保制度的建立，正是建立在公衛前輩的專業基礎與制度眼光上。如今，我國正面對人口高齡化、出生率驟降、氣候與環境健康風險升高、新興傳染病威脅，以及城鄉差距與多重健康不平等交織的治理難題，迫切需要一套具整體視角與預防導向的健康治理架構。

因此，我國於二○二○年制定《公共衛生師法》，為建構專業、公信與制度化的公衛人才體系奠定法律基礎。然而，目前在政府體制內，公衛師的職稱與職務配置尚未到位。為此，公衛師公會持續向行政院與考試院提出三項具體建議：

一、於中央與地方衛生機關、社會安全體系、學校與社區等單位中，明確增設「公衛師」職稱與職缺；

二、建立「公職公衛師」考試制度，為青年公衛人才提供穩定進路；

三、明確認定公衛師為醫事人員，使其得以與臨床專業人員協同合作，落實從治療延伸至預防、健康促進、長期照護的整合照護。

此外，在校園健康、環境風險管理與職場健康照護等面向，公衛師的角色亦為關鍵。例如，若學童長期暴露於空氣污染中，恐導致呼吸道疾病惡化與學習注意力下降，然而多數學校缺乏空氣品質監測與健康風險評估能力；職場則普遍存在過勞、慢性病、高齡勞工健康惡化等問題，亦急需以公衛方法介入評估與改善。公衛師具備系統性、跨領域與數據導向的專業訓練，正是這些挑戰的最適人選。

李教授亦呼籲，在公衛課程中應納入家庭醫學等臨床內容，筆者深表認同。公衛教育不應脫離臨床現實；反之，臨床專業也應深化對社會決定因子、健康不平等與群體風險結構的理解。雙方融合，才能培養出具有治理視野、實踐能力與同理精神的公共健康領導人才。

醫療改革，絕非單一技術的精進，更是體系結構與價值邏輯的重構。李教授此文，不僅展現一位醫者的理性與溫度，也體現一位健保實務推動者的制度深思。值此「健康台灣」政策積極推進之際，願我們攜手臨床、公衛與政策各界夥伴，透過制度創新與專業整合，走出一條真正以「健康為本」的未來之路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書