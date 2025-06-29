自由共和國》劉佩真／台灣AI新十大建設：半導體賦能智慧島嶼

近期國發會、國科會向行政院提出AI新十大建設的草案，期望二○二五～二○二八年至少投入一九○○億元，主要是為落實賴清德總統對於人工智慧之島願景所提出的一項重大國家及戰略計畫。示意圖。 （中央社資料照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

近期國發會、國科會向行政院提出AI新十大建設的草案，期望二○二五～二○二八年至少投入一九○○億元，主要是為落實賴清德總統對於人工智慧之島願景所提出的一項重大國家及戰略計畫，將打造矽光子、量子電腦、智慧機器人等三大國家級實驗室，面向則含括智慧應用來帶動AI全面發展、關鍵技術來建立AI護國群山、基礎建設則推進台灣進入AI全球前五大，等同期望強化台灣在全球AI產業鏈的核心地位，並加速企業AI導入與應用，為台灣建立長遠的競爭優勢。尤其台灣在全球半導體產業鏈中扮演著舉足輕重的角色，此項獨特優勢為台灣發展AI提供堅實的基礎，特別是在台灣AI新十大建設的願景下，政官學界將可深度整合半導體產業的創新能量，共同擘劃一個以AI和半導體雙引擎驅動的智慧島嶼。

事實上，透過將AI技術深度融合於半導體設計、製造、材料與應用等各個環節，我們不僅能強化台灣半導體產業的全球競爭力，更能將台灣打造為全球AI晶片創新與應用中心，共同迎向智慧島嶼的宏偉願景。

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台灣AI新十大建設可從現有硬體的全球高度競爭力來進行延伸，除了硬體方面需要再強化矽光子技術來成為全球先進封裝不可或缺的技術提供者、建置量子運算電腦，結合AI關鍵技術、智慧機器人技術發展等，主要是要彌補現階段我國在AI軟體方面不足的問題，特別是要建立兆元軟體平台產業、產業應用百萬家、全民智慧生活圈，期望最終能達到在亞洲地區AI算力超越中韓的程度，並以五十萬人才來完成千億元助攻AI產業創新的目標，同時建立台灣自主AI語料庫，並在計畫執行的同時發揮區域均衡發展的規劃。

其中台灣建立主權AI已刻不容緩，主要係因AI已被許多國家視為繼核武器之後的下一代戰略性技術，其重要性涉及國防、情報、關鍵基礎設施管理、甚至社會治理；各國也深知不能完全依賴他國的AI技術和算力，否則在國家安全和關鍵領域將面臨潛在風險；同時除了安全考量，AI 也是未來經濟增長的關鍵驅動力。擁有自主可控的AI產業鏈，從晶片設計、軟體框架、模型開發到應用部署，對於提升國家在全球經濟中的競爭力至關重要；甚至各國越來越重視數據主權，不希望本國敏感數據在境外伺服器上被處理，故促使各國政府期望建立本地的AI基礎設施，以確保數據的安全和合規性。綜合上述可知，地緣政治的考量促使各國將AI視為國家戰略核心，紛紛投入資源建立自主可控的AI基礎設施，進一步加劇對算力的爭奪。

近期也可看到輝達（Nvidia）黃仁勳執行長積極拜訪歐洲且收穫豐碩，主要圍繞著主權AI的理念，並宣布一系列大規模投資與合作計畫，旨在協助歐洲建立強大的AI基礎設施，尤其黃仁勳執行長大力倡議各國應建立自己的AI基礎設施，擁有反映本地語言、文化和價值觀的AI系統，並掌控數據與運算資源；此一概念獲得英、法、德等多國領袖的熱烈響應，法國總統馬克宏甚至稱AI基礎建設是主權之戰的前線；同時Nvidia計畫在歐洲興建廿座AI工廠，並預計在未來兩年內，將歐洲的AI運算能力提升十倍。由此可見，台灣在發展主權AI方面須加快腳步，屆時才能在全球AI生態圈中不論是硬體或軟體均能有相當的實力。

後續台灣可借力使力，也就是運用原先已有的半導體來賦予智慧島嶼能量，例如次世代AI晶片研發與量產中心、半導體製程AI化與智慧製造示範基地、AI驅動的IC設計自動化平台、化合物半導體與新興記憶體AI應用，更重要的是台灣應深化與國際頂尖大學及研究機構的合作，設立AI半導體聯合實驗室，培育具備半導體知識背景的AI演算法工程師，以及熟悉AI應用的半導體製程與設計人才，同時鼓勵半導體產業高階人才投入AI新創領域。意即透過AI與半導體的策略整合，來達到智慧島嶼的宏偉願景的最終目標。

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