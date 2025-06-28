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自由廣場》不想被併吞 軍公教更應支持大罷免！

2025/06/28 05:30

◎ 楊浩民

廿四位國民黨立委的罷免案將於七月廿六日舉行投票。傳統上，軍公教族群都是比較支持國民黨的，但其實軍公教更應該下架該黨！主要理由是：國民黨等於已經投共了，根本不敢反共。如果還支持國民黨，台灣被共產黨併吞的機率將大增，最先遭殃的就是軍公教！

可能有人會說，有那麼嚴重嗎？國民黨搞垮中華民國早在一九四九年就有前科，豬隊友們族繁不即備載，一千多萬平方公里的國土都被國民黨敗光！有國民黨這種在野黨，不必神一般的對手，台灣就自己先垮了！有太多證據顯示，國民黨是站在中國立場討好對方，而不是和台灣人站在同一邊。

國民黨最近錦上添花式的給軍人加薪，這就表示他們支持國軍嗎？錯！軍人要的豈止是薪水，國民黨大砍國防預算、擋軍購、擋潛艦國造、削弱國軍戰力，光加薪有何用？

如果台灣不幸被中國併吞，國軍當然都是戰俘戰犯，可能會像當年韓戰被送去當砲灰。榮民將被逐出榮家，軍人公墓、忠烈祠將被拆除，先烈英靈也不得安寧。即使我們有心抵抗，但是國民黨籍的縣市長可能就先投共了，就像一九四九年雲南省主席盧漢叛變一樣。

公務員和教師都是知識份子，也就是中共眼中最容易「作怪」的人和「台灣當局餘孽」，大概就被送去「再教育」！大家千萬不要因為國民黨反年改就支持國民黨，軍公教的薪水來自政府，不是國民黨，覆巢之下無完卵，如果國家都滅亡了，還談什麼年金？

最後呼籲大家，絕對不要因國民黨主張普發現金一萬元就反罷免。超徵的稅收難道是因為每個人溢繳一萬元的稅嗎？憑什麼要政府「還」？如果有人溢繳稅，請自行向稅捐機關申請退稅。這筆錢如果用來加強被國民黨削弱了的國防，讓我們的國家更安全，不是更有意義嗎？

（作者為公務員）

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