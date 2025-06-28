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自由廣場》走出僵局 藥事法第103條的日落與黎明

2025/06/28 05:30

◎ 黃瑞培

衛福部核釋《藥事法》第一○三條第二項後段條文解釋令，中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程卅五學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，得向地方政府衛生局申請核發「經營中藥事實證明書」，申請登記為中藥販賣業藥商。此令一出，不僅引發藥師團體及藥學系激烈抗議，也衍生「延長『日落條款』」的適法性疑義。

《藥事法》第一○三條第二項規定：「八十二年二月五日前曾經中央衛生主管機關審核，予以列冊登記者，或領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務。」藥師團體認為，此項係「日落條款」，該解釋令逾越母法，將日落變日出，主張中藥應由具藥學專業的藥師或藥劑生管理、販售，讓無專業背景者長期販售中藥，將危及全民健康，呼籲撤回解釋令；衛福部則回應，該解釋令符合立法意旨，並無逾越母法之規定，亦未僭越藥師之調劑專業，新規定將有助各專業人盡其才、分工合作。

雙方論點孰是孰非，容有爭議。但《藥事法》第一○三條第四項：「上述人員（指列冊中藥商等）、中醫師檢定考試及格或在未設中藥師之前曾聘任中醫師、藥師及藥劑生駐店管理之中藥商期滿三年以上之負責人，經修習中藥課程達適當標準，領有地方衛生主管機關證明文件；並經國家考試及格者，其業務範圍如左︰一、中藥材及中藥製劑之輸入、輸出及批發。二、中藥材及非屬中醫師處方藥品之零售。三、不含毒劇中藥材或依固有成方調配而成之傳統丸、散、膏、丹、及煎藥。四、中醫師處方藥品之調劑。」則明白揭示上述相關人等，具一定資歷，經國家考試及格，可從事中藥販賣等業務。

然其一九九八年修法至今，不僅列冊中藥商凋零，中醫師檢定考試自二○一○年起停辦，該法條創設的「中藥師」及其國家考試延宕至今，亦付之闕如。以致人力青黃不接，傳統中藥產業岌岌可危；亟待舉辦相關國家考試，讓法規步入正軌。

與其執著於第一○三條第二項的落日條款，不如先讓同條第四項露出曙光！

（作者為高階醫管師、營養師，中醫師檢定考試及格）

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