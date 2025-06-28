自由廣場》英國支持台海和平、深化台灣合作

◎ 衛重華

英國政府於六月廿四日公布新一版《國家安全戰略》，全文約五十頁，多次提及台灣與台灣海峽，強調南海與台海在全球貿易與供應鏈中占據關鍵地位，其穩定對英國具戰略意義。文件指出，台海局勢存在升高風險，英方立場明確主張應由台海兩岸人民透過和平與具建設性的對話解決分歧，並反對任何形式的武力威脅與脅迫。

該戰略亦指出，英國不支持任何單方面改變現狀的作為，並承諾將在民主價值的基礎上深化與台灣的合作關係，包括貿易、教育及科技創新。展現出英國對台議題採取更為明確且具主動性的政策姿態，並納入整體安全與印太戰略的一環。相較以往外交辭令中的模糊處理，顯示英國對中共崛起的警覺已具體反映在政策文件上。

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同日，英國外交大臣拉米（David Lammy）於下議院就中國政策發表說明，重申對台立場不變，並將持續強化雙邊合作。值得注意的是，針對英國皇家海軍史佩號（HMS Spey）於六月十八日通過台灣海峽，保守黨議員施蒙德（Desmond Swayne）質詢其合法性與未來動向，拉米明確肯定該行動維護南海與台海的國際航行自由，並預示英國未來將有更多類似部署。

此舉不僅展現英國對印太地區自由航行權的重視，更明示將在台海問題上採取堅定態度，反制中共片面破壞和平現狀的行徑。英國以實際航行與政策表述介入區域戰略，既符合其全球英國戰略定位，也為歐洲國家如何因應中共擴張主義提供可參照的安全政策範式。（作者為軍人）

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