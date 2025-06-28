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自由廣場》從中東與國際紛亂 看台灣戰略位置

2025/06/28 05:30

針對以色列及美國對伊朗核設施的攻擊及民主國家的反應，《日本經濟新聞》連續兩日發布專欄。（作者提供）針對以色列及美國對伊朗核設施的攻擊及民主國家的反應，《日本經濟新聞》連續兩日發布專欄。（作者提供）

◎ 王輝生

針對以色列及美國對伊朗核設施的攻擊及民主國家的反應，《日本經濟新聞》連續兩日發布專欄。（作者提供）針對以色列及美國對伊朗核設施的攻擊及民主國家的反應，《日本經濟新聞》連續兩日發布專欄。（作者提供）

《日本經濟新聞》連續兩日發布專欄，用「默認以武力解決問題」為題，針對以色列及美國對伊朗核設施的攻擊，及歐日等民主國家的反應，做出深刻反思。

歐洲選擇低調，未見譴責，對於曾強調「國際法與多邊主義」的歐洲來說，這份沉默無疑是對「和平解決衝突」原則的動搖。

日本則在能源依賴中東與日美安保體制的雙重制約下，顯得左右為難。不只是外交的模糊，更是一種戰略的空白。

然而，做為民主陣營龍頭的美國，這次不只是默認者，更是直接參與者。

自二○一八年川普政府退出伊朗核協議以來，美國對伊政策始終強硬，如今川普回鍋就果斷打擊伊朗，看在窮兵黷武的中共眼裡，可能五味雜陳。

美國不再扮演「國際秩序仲裁者」的角色，而是赤裸裸地展現實力。在「實力即正義」漸成現實之際，全球自由陣營的秩序正重新洗牌。

獨裁陣營則蠢蠢欲動。俄羅斯強化與伊朗的軍事合作，中國則推動以伊朗為樞紐的「去美元化」與「去西方中心」戰略，企圖改寫國際規則。

從烏克蘭戰場到波斯灣火線，再到南海與台海，全球正步入多線對抗，不只是軍事競逐，更是制度與價值之爭。而台灣正處於這場民主與獨裁對抗的風口浪尖。

台灣是戰略、價值及科技的世界核心。地處第一島鏈的要衝，掌握全球最先進半導體的命脈，不但是地緣政治或科技產業的不可替代者，更是華語世界有史以來唯一的自由民主政體，這些成就，足以成為台灣的護國神山，使獨裁者有如芒刺在背，也讓自由世界視若懷寶。

如今，烏俄纏戰不休，中東又陷入混亂，歐洲沉默觀望，日本兩難遲疑之際，台灣的角色愈發清晰，不是邊陲，而是前線；也不是麻煩製造者，而是守護自由民主價值的中流砥柱。

即使，自由世界的規則或許有變，但只要台灣的價值不變，就可讓全世界看到，台灣不是危機的代名詞，而是自由民主的燈塔；不是任人操弄的棋子，而是價值無可取代的發光體，更是全球希望之所在。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士 ）

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