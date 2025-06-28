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自由廣場》許台灣一個正常的在野黨！

2025/06/28 05:30

◎ 王興煥

從去年的青鳥運動到今年的大罷免，我們看到台灣政治的結構問題：民主政治必須有正常的在野黨，但台灣有國會席次的在野黨都聽命於中國。

何謂正常的在野黨？就是忠於國家、監督政府、提供制衡、代表不同聲音、提出替代方案、準備未來執政。而台灣最可悲的是，「忠於國家」這個不證自明的必要元素，竟然不見於國民黨與民眾黨，這是造成政治失能的亂源。

青鳥與大罷免是亡羊補牢，民主結構的修復，需要正常的執政黨與正常的在野黨，才能正本清源。現階段我們需要民進黨擔負執政責任，但正常的在野黨如何可能？

從二○二四年四月以來，台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土在野政黨，就開始討論，是否可能透過合作，共同完成鞏固台灣民主的兩階段戰略：

第一，提供第三勢力新選擇以淘汰民眾黨；

第二，提供在野監督新選擇以淘汰國民黨。

要知道台灣的統派民意不到五％，但是藍白在二○二四年的政黨票合計五十六．六五％，因為對兩大黨不滿的、對監督制衡有期待的民意才是藍白過半的關鍵。民進黨無法同時是執政黨又是第三勢力與反對黨，如果沒有其他本土政黨擔任新選擇，民眾黨與國民黨的生存空間就依然寬廣。

「本土在野合作」就是一個著眼於「提供新選擇」而定錨於「民進黨之外」的政治戰略。

盱衡政治現實，也就是二○二六年的地方選舉，本土在野合作的基本原則必須有三：

第一，在縣市議員提名方面，現任優先，無現任者則透過協調或初選避免選區衝突。

第二，中國是敵國，抗中立場沒有模糊空間。

第三，國民黨與民眾黨是通敵政黨，政黨邊界沒有模糊空間，例如議員當選人的議長票禁止投給泛國民黨。

「合作」不是「合併」。合作的紅線就是上述三點，紅線之內，各黨的主體性完全獨立，左右光譜、側重議題與政治風格，仍然尊重各自差異，不需彼此過度負擔。

我們需要凝聚新的社會動能，以此展望二○二六年第三勢力的新局面：「讓本土在野政黨的席次總和超越民眾黨」，作為淘汰民眾黨與國民黨的關鍵第一步，作為「許台灣一個沒有國民黨的未來」的前哨戰。（作者為台灣國家聯盟執行委員、台灣基進黨主席）

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