社論》國共史觀vs.人民史觀

賴清德總統展開「團結國家十講」，點出不反共的不是真的「中華民國派」，不護台的不是真的「台灣派」。賴總統所言，正是台灣主流民意的最大心聲，這不是「個人史觀」，而是真的的「人民史觀」。（資料照）

賴清德總統展開「團結國家十講」，廿二日第一講談「國家」。總統清楚指出，台灣的國家主權屬於兩千三百萬人民。中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議文聲稱擁有台灣主權的說法大錯特錯，國際社會不同意也不承認這樣的主張。他還援引「舊金山和約」，強調戰後未把台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣任何一天。作為國家領導人，賴清德走進社團並向人民發聲，清楚論述民主台灣的國家地位，體現主權在民、捍衛民主政體，同時駁斥政治矮化說法，以正視聽。尤其，面對中國的促統攻勢，台灣內部不乏有人跟隨起舞，不認我們是一個國家，總統撥亂反正，自助進而人助，爭取更多民主友盟的支持力量。

我們也看到，總統演講直指中國所稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，強調台灣當然是一個國家，藍營政治人物跳腳。國民黨主席朱立倫批賴的團結十講是「台獨純化運動」。被視為角逐黨主席熱門人選的國民黨籍台中市長盧秀燕還調侃賴「只談遠古的長毛象」、「有時間開講，講的卻是他個人的史觀」。馬英九基金會執行長蕭旭岑甚至稱：「台灣不是我們的國家，我們國家叫中華民國」。這些批評令人費解，賴清德所講不過是政治學最基本的ＡＢＣ，怎麼就只是個人史觀了。民主國家主權歸全體人民所有，台灣兩千三百萬國民，就是國家主人。藍營人士不認台灣的國家身分，嘴巴所講的「中華民國」，領土範圍甚至幻想成大中國，脫離現實，貽笑國際。至於「個人史觀」講法，看似四兩撥千斤，未予回應，但刻意貶抑，難掩其一中思維。

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中國為吞併台灣，綿密發動法律戰，包括扭曲當年的聯大第二七五八號決議文，製造台灣是中國一部分的謬誤內容，並拉攏部分組織、國家與外國政客跟進鼓吹，重複謊言，洗腦宣傳，也為其武嚇台灣，製造「合法基礎」。另外，操弄兩岸交流，為統戰服務，施壓在中國的台灣藝人或台商等人士，表態一中、中國人。政黨層次，赴中的藍營人士，除求見北京高官聽訓與共譜一中老調，還要高調祭祖、祭黃帝陵，恭誦祭文：「兩岸一統歷史必然」。光這些兩岸一家親的政治秀不夠，現在更扯了，中國為統戰台灣原住民族，居然大言不慚稱「南島語族來自中國福建」。這種完全悖離科學論據，只是為服務政治製造出來的統戰伎倆，在台灣，除了陸委會代表政府駁斥，我們並未看見藍營有強力批判，幾位勤跑中國的原住民立委也不敢吭聲。難道為了配合一中，都能是非不分了嗎？

中國新一波統戰戲碼，將於九月三日舉行閱兵，紀念所謂「抗戰勝利八十週年」，中國領導人習近平主持，中方亦預告將邀國民黨退役軍人到場觀禮。名為紀念，實為挑釁。中共的政治盤算很清楚，藉由閱兵，彰顯其窮兵黷武的擴張心態，並對印太周邊區域國家，尤其是日本等國，傳遞進逼訊號。北約秘書長呂特也示警：共軍集結，不會只為了辦一場漂亮閱兵。另外，再度扭曲歷史，塑造是中共在二戰中國戰場，領導對日作戰。當年的國府角色，則被邊陲化與最小化。並且敵我混淆，塑造「國軍共軍都是中國軍」假象。現在的藍營人士，少有對此大加駁斥。二戰論述，拱手奉敵。後輩不肖，是百年政黨最大悲哀。而且，既然習近平要亮相，必然是統戰大動員。政府預先提醒，退將若去恐涉剝奪退休給與。但外界估計屆時仍會有在野人士俯首配合，赴中演好跑龍套的角色。

藍營政客甘於唱和中共的一中論調，是台灣社會在國家定位出現分歧的主因。賴總統廿四日進行「團結國家十講」第二講，談「團結」，也是著眼於此。他期盼台灣派和中華民國派團結反共。並點出不反共的不是真的「中華民國派」，不護台的不是真的「台灣派」。賴總統所言，正是台灣主流民意的最大心聲，這不是「個人史觀」，而是真正的「人民史觀」。反觀，藍營人士唱和一中「國共史觀」，表面混淆視聽說要保衛中華民國，但所喊的，卻是早就已經枯黃的秋海棠，政治虛無，還把台灣命運寄託押注給真正要消滅中華民國的中共政權，即便被政治矮化或吃盡豆腐也無所謂。面對中國步步進逼，侵犯我們主權與民主，還困在「國共史觀」裡的人，應要醒覺，不要繼續盲行於親痛仇快的傾中、媚中行徑。

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