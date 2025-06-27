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自由廣場》從中東危機理解嚇阻真義

2025/06/27 05:30

◎ 莫少白（Mor Sobol）

在以色列對伊朗進行預防性打擊，美國隨後的軍事介入之後，批評聲浪五花八門:伊朗從未真正想要發展核武；伊朗確實接近核武門檻但還未跨過那條線；這次攻擊頂多延緩伊朗幾個月進程；這樣的行動反而會促使德黑蘭加速其核武計畫。

這些說法相互矛盾，我們不能忽視的事實是，伊朗濃縮鈾的純度已達到六十%，早已遠超出和平用途所需，且其庫存若再濃縮至武器級的九十%，即足以製造多達十枚核彈。國際原子能總署（IAEA）已指出，伊朗違反其在核協議下的義務。如今又傳出，這些六十%濃縮鈾的具體儲存位置竟下落不明，這本身就是危機。

更嚴重的是，伊朗政權不僅公開威脅要消滅以色列，還透過支持真主黨、胡塞武裝組織等代理人，在中東發揮極具破壞性的影響力。在此情況下，若放任這樣一個政權逼近核武門檻，而不做出任何反應，怎能被視為負責任或符合現實的選擇？

有些人說，這次攻擊反而會讓伊朗更積極尋求核武。但這種說法是倒果為因，它的潛台詞是：報復的風險比讓一個揚言摧毀他國的政權擁有核武更可怕。這種想法不僅危險，在道德與戰略上也站不住腳。

嚇阻有時必須付諸行動，當外交努力已失靈、紅線遭跨越，情報顯示核能力不斷擴張時，無所作為絕不等於維護和平，反而形成姑息主義。真正該被追問的，不是採取行動以防止災難發生的國家，而是面對生存威脅仍主張袖手旁觀的那些人。

從台灣的角度來看，這次事件提供一個重要訊號，即使政治上爭議極大，美國仍願動用軍事手段以保護盟友與防止戰略性威脅。對於外來軍事威脅日益升高的台灣而言，這種信號的份量不容小覷。台灣社會應關注的並非美國是否「太積極」，而是這種信念應該被理解且接納：和平往往不是靠讓步來維持，而是靠決心與清楚的紅線來維護。

（作者是淡大外交與國際關係學系副教授）

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