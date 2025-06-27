自由廣場》賀瓏能任意公開天殘的遺書嗎？

◎ 胡中瑋

賀瓏、Albee、天殘事件近日鬧得沸沸揚揚，佔盡版面，尤其賀瓏公開前女友天殘遺書以自證絕非劈腿渣男之行徑，更引風波與爭議，但較少人注意到賀瓏公開遺書之行為，可能涉及侵害天殘遺書的著作人格權而有法律責任。

依智慧財產局電子郵件一一二○八○七函釋指出：「所詢二二八受難者之遺書，如具備『原創性』及『創作性』，即屬我國著作權法所保護之『語文著作』，由實際創作人享有著作權（包含著作財產權及著作人格權）。」白話來說，只要遺書是本於自己獨立思維、智巧之創作，足以表現自己個性、獨特性，而非抄襲別人，那就屬於「語文著作」，而享有「著作人格權」及「著作財產權」。天殘以遺書形式，將自己之思想與情感表達於外部，有智慧之投入，足以表現個人特質，自可受著作權法保護。

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而「公開發表權」是著作人格權的一種，即著作人有權決定他的著作要不要對外發表及何時發表，立法目的是尊重著作人的隱私及意願，讓其可以決定是否要公開其作品，以及如何公開。

實務上，就有男生追求女生未果而寫信罵女生，女生將男生寫的信件在批踢踢實業網站向公眾公開，提醒網友注意，法院判決女生侵害男生信件之公開發表權（智慧財產法院一○四年度民著上字第十三號民事判決）。此外，在網路上發布他人寫給營業員的情書，亦同樣遭法院判決侵害他人情書之公開發表權（臺灣臺中地方法院112年度智字第五號民事判決）。上述案例顯示，未經他人同意而擅自公開信件、情書，有涉及法律責任之風險。

不論是遺書、信件、情書、甚至日記，著作人往往基於隱私或秘密而不想公開。是否要公開發表，都須尊重著作人的決定。

或許有人質疑，天殘已過世了，又如何去法院提告公開發表權侵害？然依著作權法第十八、二十一條規定，著作人格權永久保護，沒有時間限制，即使著作人過世了，其一定關係之親屬，仍可依著作權法第八十六條規定據以提告救濟。因此，在公開他人遺書、信件、情書、或日記之前，請務必三思而後行，以免誤觸法網而需承擔法律責任。

（作者是北辰著作權事務所執業律師）

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