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自由廣場》因為愛 所以罷免

2025/06/27 05:30

◎ 陳韋如

被罷免未遂的國民黨立委陳玉珍，代表國民黨中央及立院黨團，赴北檢告發北市五罷藍團體涉偽造文書及《個人資料保護法》，如此行徑，令人非常憤怒！

身為罷免志工的小小一份子，從第一階段的提案書，到第二階段的連署書，我們都是挺著風雨酷熱站在街頭鞠躬拜託，每一張都是由民眾填寫、親簽而成，個中辛苦點滴，則是奉指示抄名冊、偽造連署的國民黨所不曾體驗、也無從理解的。

根據選罷法，第一階段的一%提案人，不能算進第二階段的十%連署人。一階送件後，選委會只會公告是否成案而進入二階連署，但不會告知，在那一%的提案書算裡面有哪些提案人。所以，當第二階段需有選區十%的公民連署時，志工們都拜託鄉親，無論是否簽過一階，都要回來連署二階，因為並不知道一階的提案人是哪些人，事實上，就算知道，也沒有人力去再次核對剔除。

所以罷團在二階時，致力要衝過一三○%的連署份數，因為其中會有一%的連署書因與一階重覆而被剔除，但因它們皆由公民親自簽署，所以雖被剔除，但不是違法連署。那什麼才是違法連署？ 國民黨的死亡連署、抄名冊都屬之。

國民黨的荒腔走板、造謠抹黑，讓我們全體志工非常憤怒！作弊然後只考五分的人，竟然囂張反指認真憑實力考九十五分的人！違法亂紀在先，顛倒是非在後，這種卑劣行徑正在毀壞台灣的法治民主！

距七二六罷免投票日只剩一個月，志工們卯足全力宣傳，從早上六點到晚上十點，有里民出遊專車的舉牌志工、有路口的上下班宣講志工、有掃市場、有塞信箱小隊、還有追垃圾車的鐵人志工……，我們只有一個信念：要為我們愛的人、所愛的國家，守住民主自由。

因為愛，所以罷免！請北市五大選區的公民們關注，並在七月二十六日出門投票，同意罷免。（作者是內湖居民、港湖除銹小志工）

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