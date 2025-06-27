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自由廣場》改變世界的力量／從「瓊·瑪卡若線」到大罷免投票

2025/06/27 05:30

◎ 蕭錫惠

一九二○年代，美國加州女醫師瓊·瑪卡若在馬路上險遭迎面而來的大卡車撞死。她沒有選擇沉默，而是畫下一條白線，好讓雙向車輛各行其道，從而拯救無數人命。那條「瓊·瑪卡若線」，不只是一條交通分隔線，更是公民對亂象劃出的第一道秩序與安全的界線。

二○二五年的台灣，我們也正在畫線，不是在馬路上，而是在民主與黑金之間、誠信與詐術之間，畫下不可逾越的界線。

今年，針對投共立委與地方惡勢力，全台展開大罷免行動。起初，許多人懷疑：罷免真的能成嗎？人民的微弱聲音真能撼動政客權貴家族嗎？

現在，第一道回應來了，國民黨有多個地方黨部進行大規模偽造文書，以非法手段操作罷綠，因手段不正當而被司法機關究辦，且有數十人被羈押或起訴。這是台灣司法罕見對政黨腐敗揮出重拳，維護了民主與法治的寶貴體制。

我們不只是罷免幾個立委，更要逼迫一整個偽造、操弄、蔑視制度的舊勢力現出原形。從花蓮、桃園、台中、新竹，到高雄，罷免運動像一條又一條由公民畫出的「白線」，在每個地方，對無恥政客怒嗆「夠了！」；在每個選區，把黑白重新劃清。

瓊·瑪卡若在馬路上的那一道線，花了七年才畫成。今天的台灣，外敵威脅猛烈，沒有時間等那麼久。我們已看見初步成果，接下來更須團結行動，堅定畫下每一道關鍵的界線：

對「兩岸一家親」的模糊說詞，我們畫線；對拿中共話術洗腦鄉親的，我們畫線；對偽造文書、買票鬥爭、背棄選民的，我們畫線！

畫線，是人民的權利；投票，是民主的責任。我們不只是罷免幾個名字，而是罷免整個腐敗文化。這條罷免的白線，正是民主重生的起跑線。（作者是台灣公民）

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