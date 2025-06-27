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自由廣場》中華民族偉大復興／「大東亞共榮圈」之中共版

2025/06/27 05:30

◎ 洪增得

川普近日轟炸伊朗，這一炸，治愈了所有美國盟邦的焦慮（包括不少國人），因此舉證明美國必要時會出兵挺盟國且有足夠能力懲戒敵對勢力。川普是商人，但這一刻，他做出美國總統該做的決策。這一炸，諒必使若干獨裁治國的潛在侵略者，不得不重新評估形勢，且必有所收斂。故此，川普此次的轟炸，是「以戰止戰」，也鞏固了全球盟邦的信心，有效遏止了潛在侵略者的野心。

早在轟炸前幾天，美國華爾街日報社論就點出，美國若不果斷協助以色列摧毀伊朗核武設施，將對中國釋放「無意保衛台灣」的訊號。確實，美國各地盟邦都在看，尤其是印太地區國家，特別是台海周邊的台日韓菲等國。不但美國的盟邦在看，連中俄北韓也在看，看你美國到底幫不幫最堅強的盟邦以色列？而川普也以迅雷不及掩耳的手段回應全世界。

遠在台灣的我們，回頭想想自己，誰是想侵略我們的戰爭魔頭？舉世皆知，不就是中共嗎？ 就是中共天天派軍機戰艦恫嚇台灣，其行徑宛如複製二戰日本軍閥高喊的「大東亞共榮圈」，只是把口號換成「中華民族偉大復興」，因此，只要中共再提「中華民族偉大復興」，就等於提醒我們和全球民主國家，中共正在複製日本軍閥的侵略藉口，真相就是如此。（作者是國營事業退休員工）

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