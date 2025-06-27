晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》打掉舔共促統海砂屋／團結反共去雜質

2025/06/27 05:30

◎ 陳文卿

賴清德總統在「團結國家十講」的第二講，提到「打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，這下子可好，藍白紛紛跳出來對號入座，反批賴總統是要清除反對勢力，這難道不是作賊心虛的刺蝟式直覺反應 ？那就來談「雜質」。

關於雜質，前聯電董事長、反共護台聯盟志工曹興誠以煉鋼比喻，指煉鋼時須打掉各種雜質，此因雜質會影響鋼的品質。我則以工作經驗認為，若用「混凝土」來形容「團結」可能更貼切。

混凝土的三要素是水泥、砂石、水，經由一定比例，加以混拌，一段時間後，就可凝結成為堅硬的物體，可蓋高樓大廈、宏偉建築。

其中「水泥」就是構成混凝土的「膠結劑」，它與水、砂石混拌後產生化學水合反應，進而產生鍵結，將彼此凝聚在一起，這就是「團結」。混凝土中的水泥(膠結劑)就像國家的領導者總統，扮演著凝聚砂石的關鍵角色，並透過砂石粒料發揮骨材的堅硬功能。至於砂石，也不是只有單一粒徑，而須有不同粒徑的各種配比，也就是骨材的細度模數(F.M.)。此因粗、細骨材各有其功能，在混凝土中各有其用、各司其職。

進一步說，混凝土粒料也不侷限於天然砂石。依現行「混凝土粒料」國家標準(CNS1240)的說明，包括廢陶瓷、廢玻璃、爐碴等各種資源循環的無機性再生粒料，都可使用，唯一限制是不得含有害物質及不淨物，所謂不淨物就是「雜質」。

打造強壯的國家，必須有各領域人才，只要願意為守護台灣共同努力的人，不分黨派，不同族群都是可團結的對象。但若是使用了含有氯鹽的「海砂」，就會嚴重破壞結構，初期可能會凝結，但經一段時間後就會崩裂了，這就是俗稱的「海砂屋」，買到這種房子的屋主必然損失慘重，且危及人命安全，而貪圖利益故意建蓋海砂屋的業者，更會被罵是「黑心建商」。所以，為了確保混凝土具有堅固的強度，當然必須剔除海砂。

而膠結劑的存在，也不侷限在水泥，像煉鋼產生的爐石粉、電廠的煤灰等，也都具與水泥同樣的膠結性，也可用來產製高強度的混凝土，這就是所謂「綠混凝土」。

因此，不論執政或在野，不論是政府官員、民代，或民間人士，只要是同心協力為台灣，都是可以團結的對象。就像混凝土的膠結劑、骨材都可以有多樣性及各種不同來源，也都可以對混凝土的強度具有相當的貢獻。但若是破壞團結的雜質，就另當別論了。

（作者從事環保服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書