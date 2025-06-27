自由廣場》打掉舔共促統海砂屋／團結反共去雜質

◎ 陳文卿

賴清德總統在「團結國家十講」的第二講，提到「打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，這下子可好，藍白紛紛跳出來對號入座，反批賴總統是要清除反對勢力，這難道不是作賊心虛的刺蝟式直覺反應 ？那就來談「雜質」。

關於雜質，前聯電董事長、反共護台聯盟志工曹興誠以煉鋼比喻，指煉鋼時須打掉各種雜質，此因雜質會影響鋼的品質。我則以工作經驗認為，若用「混凝土」來形容「團結」可能更貼切。

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混凝土的三要素是水泥、砂石、水，經由一定比例，加以混拌，一段時間後，就可凝結成為堅硬的物體，可蓋高樓大廈、宏偉建築。

其中「水泥」就是構成混凝土的「膠結劑」，它與水、砂石混拌後產生化學水合反應，進而產生鍵結，將彼此凝聚在一起，這就是「團結」。混凝土中的水泥(膠結劑)就像國家的領導者總統，扮演著凝聚砂石的關鍵角色，並透過砂石粒料發揮骨材的堅硬功能。至於砂石，也不是只有單一粒徑，而須有不同粒徑的各種配比，也就是骨材的細度模數(F.M.)。此因粗、細骨材各有其功能，在混凝土中各有其用、各司其職。

進一步說，混凝土粒料也不侷限於天然砂石。依現行「混凝土粒料」國家標準(CNS1240)的說明，包括廢陶瓷、廢玻璃、爐碴等各種資源循環的無機性再生粒料，都可使用，唯一限制是不得含有害物質及不淨物，所謂不淨物就是「雜質」。

打造強壯的國家，必須有各領域人才，只要願意為守護台灣共同努力的人，不分黨派，不同族群都是可團結的對象。但若是使用了含有氯鹽的「海砂」，就會嚴重破壞結構，初期可能會凝結，但經一段時間後就會崩裂了，這就是俗稱的「海砂屋」，買到這種房子的屋主必然損失慘重，且危及人命安全，而貪圖利益故意建蓋海砂屋的業者，更會被罵是「黑心建商」。所以，為了確保混凝土具有堅固的強度，當然必須剔除海砂。

而膠結劑的存在，也不侷限在水泥，像煉鋼產生的爐石粉、電廠的煤灰等，也都具與水泥同樣的膠結性，也可用來產製高強度的混凝土，這就是所謂「綠混凝土」。

因此，不論執政或在野，不論是政府官員、民代，或民間人士，只要是同心協力為台灣，都是可以團結的對象。就像混凝土的膠結劑、骨材都可以有多樣性及各種不同來源，也都可以對混凝土的強度具有相當的貢獻。但若是破壞團結的雜質，就另當別論了。

（作者從事環保服務業）

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