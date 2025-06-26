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自由廣場》災難無法預測 準備可以選擇

2025/06/26 05:30

◎ 魏世昌

美國在台協會（AIT）高雄分處日前在臉書發布一則貼文，開箱介紹避難包的必備物品，引發社會關注。AIT表示，台灣天災頻仍，應及早做好準備。台灣位於地震帶，災難往往來得突然，真正能在第一時間守護我們的，往往不是外部援助，而是家中那早已備妥的避難包。

避難包內的飲用水、簡易糧食、急救用品、常備藥品、個人證件影本與現金、手電筒、行動電源、保暖衣物與個人衛生用品，這些平時不起眼的物資，卻能在停電缺水、通訊中斷、援助尚未抵達的關鍵時刻，支持我們度過最初的七十二小時。

避難包該放在哪裡？這個細節至關重要。如果只是藏在儲藏間深處，緊急時刻根本來不及取用。專家建議，應將避難包放在玄關、靠近出入口或車庫旁，一旦地震或其他災害發生，可以在幾秒內背起離開，爭取寶貴逃生時間。

國際經驗也印證了這點。在一九九五年日本阪神大地震中，許多因事先備妥避難包的民眾，能在黑暗中利用手電筒照明逃生，及時包紮傷口，甚至透過收音機接收正確資訊前往安全地點。這些經驗促使日本政府與民間深化防災教育，強調「準備就是自救的開始」。

台灣災後倖存者的經驗，更凸顯避難準備的重要。九二一地震的倖存者表示，若當時床邊備有手電筒與鞋子，許多跌倒與擦傷本可避免。花蓮縣曾於地震周年活動中發放避難包，縣府指出，這些物資在等待救援與疏散過程中確實發揮了作用。

歐洲許多國家早已將家庭避難包視為基本常識。挪威政府主動向全體國民寄送備災清單，建議儲備一週份的水糧與照明設備；瑞士則建立全民民防文化，確保每戶家庭都備有防災物資。這些做法並非過度擔憂，而是將風險管理融入日常生活的一部分。

我們無法預測災難何時來臨，但「有備無患」，把急難包提早準備好，就是多一份保障和安心。這不是恐懼，而是守護生命的尊嚴。

現在正是最好的準備時刻。家中出入口旁，該有這樣一個背包，裝著不只是物資，更是一個人在災難面前不慌不亂的底氣。防災從來不該只是災後的遺憾，而是災前的選擇。

（作者是工程師）

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