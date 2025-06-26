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自由廣場》伊朗做出示範 獨裁政權軍武多是紙老虎

2025/06/26 05:30

◎ 張經偉

伊朗革命以來，何梅尼政權的目標是：使伊朗成為伊斯蘭世界強權、引領聖戰消滅美國與以色列。但最近伊朗與美以的交手，已點出該目標遙遙無期。

伊朗民族主義視波斯人為祖宗，然論政權之「包容度」，今之伊朗肯定與中俄更相近，而非波斯帝國：因為阿契美尼德王朝、帕提亞王朝、薩珊王朝…皆不高壓、不邪惡（休被好萊塢電影《三○○壯士》誤導）。事實上，包容與否，肯定也影響到軍力強度。

歷史上，帕提亞人騎馬射箭、徹底擊潰羅馬「三巨頭」之一的克拉蘇，如今的伊朗飛彈卻多遭美以攔截。弓箭、飛彈…想要精準打擊，一定要懂得計算數學。所謂「阿拉伯數字」其實源自古印度，「○」就是一個很佛教的概念。祆教雖是波斯帝國的主流信仰，但仍有容納其他宗教的空間，佛教大師安世高就是帕提亞貴族。

政體亦然，在波斯帝國治下，各地仍有「帝力於我何有哉」的自治空間。強勢君主如沙普爾一世，也是讓拉赫姆王國等屬國保有實權。由此觀之，和古代波斯帝國更相近的，反而是今天的聯邦美國，而非極端神權政治、國家機器緊盯婦女面罩的伊朗。反對何梅尼的伊朗人會流亡美國，可是有多少美國人會流亡伊朗？用人力資源角度思考，才知這種人口流動方向，何以和國家富強與否有關。

於此，或能得出結論：中俄伊等獨裁政體的表面強大，其實是閱兵典禮等等大內外宣的裝飾效果，一旦實戰，紙老虎就昭然若揭了，此因獨裁政體的不包容，常把能富國強兵的人才、學問…一併排除在外。因此，面對獨裁國家的野蠻威脅，我們做好準備，且大可堅定無懼。

（作者是清大歷史碩士、中學社會科教師）

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