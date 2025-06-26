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自由廣場》加入國際貨幣基金 速培人才因應

2025/06/26 05:30

◎ 陳鴻達

本月廿三日美國聯邦眾議院跨黨派通過「不歧視台灣法案」，要求美國行政部門必須積極支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）等組織，以強化台灣的金融韌性，同時提升台灣的總體防禦能力。這是眾議院第二次通過此法案，上次是在國會屆期末通過，參議院還來不及審查。因屆期不連續，此次捲土重來。難能可貴的是，本屆國會只走了半年，未來有充裕時間完成參議院的立法。

這個法案有助於強化台灣的金融韌性，同時提升台灣的總體防禦能力。此因國際貨幣基金能為會員國提供緊急金融援助，就如同提供金融安全網一樣。去年八月台灣金融研訓院與美國防衛民主基金會（FDD）舉辦的一場金融兵推，與會專家就提到中國可能對台發動經濟脅迫或金融戰，以製造社會動盪，為武力侵台鋪路。台灣若能加入國際貨幣基金的全球金融安全網，有助提升整體防衛能力。

有人會問，川普不是要退出國際組織嗎，那這個構想會不會大打折扣？其實川普興趣缺缺的是「一國一票」的國際組織，例如美國在WHO付出很多金錢與精神，但表決時也只有一票。而國際貨幣基金有複雜的加權公式來計算各會員國的表決權重（weighted-majority voting rule），目前投票權重最高的是美國，約占全體表決權的十七％。其次是日本、中國、德國與法國等。美國為首的西方民主陣營，在國際貨幣基金握有絕對優勢。

此外，國際貨幣基金的會籍與聯合國是脫鉤處理的，申請加入並不以具有聯合國會員為前提。例如科索沃共和國因不被俄羅斯與中國等承認，而被排除在聯合國門外。聯合國一九二個會員國，只有五十八國承認科索沃。但科索沃已在二○○九年加入國際貨幣基金，隨後再加入世界銀行。

一旦「反歧視台灣法案」也在參議院經通，台灣加入國際貨幣基金將指日可待，這意味著有許多準備工作得忙。只是台灣被排除在國際組織已久，人才經驗出現斷層，相關專業能力急須培養，以迎接新機會的來臨。

（作者是台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

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