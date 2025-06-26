自由廣場》民主遭受中共打壓 紅漆、拳頭、辣椒水與藏鏡人

◎ 羅承宗

二○○八年十月，民進黨籍台南市議員王定宇（現為立委）遭台灣黑幫捶胸恐嚇，令他須用錄影方式，為中國海協會副會長張銘清來台期間被推倒一事道歉，否則「一槍打死你」。

二○一七年一月，力抗中共、爭取民主「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港三位立法會議員應邀來台，卻在桃園機場險遭毆打，警方逮捕涉案的四海幫海巨堂成員。

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二○一九年九月，香港歌手何韻詩在台北參與挺香港遊行時遭潑紅漆，涉案的大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉等人，被檢方依公然侮辱等罪起訴。

二○二○年四月，銅鑼灣書店林榮基在台北市街頭遭人潑紅漆。經警檢調查起訴乃至法院判決，動手的鄭姓嫌犯等三人遭判八個月至六個月不等徒刑定讞。三被告雖供稱「政治理念與林榮基不同」、「幕後並無任何組織或團體策劃」，惟按經驗法則，此為製造犯罪斷點託辭的可能性甚高。可惜的是，教訓林榮基的藏鏡人究竟是誰？隨著輕罪判決定讞落幕，永無答案可尋。

近日，電視節目主持人李正皓於內湖某電視台前遭噴辣水伏擊。警方一天內逮捕嫌犯吳男，又迅速逮三名黑幫份子。吳嫌廿一歲，住新店，在文山區燒臘店工作，生活圈和電視台周邊毫無瓜葛。從吳嫌與協助他的黑幫三人組分工結構研判，本案絕非單純的人車道路糾紛。

基於偵查不公開，本案調查進度為何，外界尚難清楚瞭解。但倘若犯嫌們這次又要瞎扯「因政治理念不同」而出手，則顯屬無稽。

回顧動手捶打王定宇的台灣黑幫被法院判刑後，王定宇受訪回應說「與其處罰或求刑這五個人，我覺得應該受到處罰的是，中國政府透過它的影響力來影響台灣。」王指的就是藏鏡人，觀諸歷年相關案例，對藏鏡人而言，從紅漆到辣椒水，外包委託給「阿弟仔」犯輕罪，志在用恐嚇手段干擾台灣民主的正常運行。因法律代價低，恫嚇效果不差，已逐漸從單獨個案串連成一貫伎倆。筆者呼籲，檢警調絕不能因輕罪就輕忽這些行為對自由民主憲政秩序的重大危害。藏鏡人究竟是誰？期盼這次能深入追蹤，揪出更上一層的黑手。

（作者是高雄科大科法所教授）

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