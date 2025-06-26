自由廣場》觀賴清德第二講有感 以色列的分歧與團結

◎ 陳永昌

以色列與伊朗最新一輪軍事衝突，以國機場全部關閉，超過十萬名以色列人滯留海外，上週三啟動接回滯外僑民安全返鄉行動，機場登機回國前，互不認識的以國民眾相互擁抱，手舞足蹈慶祝即將回到戰火下的故土。國營以色列航空統計，返國班機線上登記系統開放後，不到兩小時就有六萬人踴躍註冊。

類似場景對以色列人並不陌生，二○二三年十月七日凌晨，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯向以色列突襲發射數千枚火箭彈，隔天深夜數百位以色列人湧進歐盟境內最接近以色列的賽普勒斯拉納卡國際機場，爭相搶搭最後班機返回祖國，以免以國領空關閉後回不了家。

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完全看不到逃難移民潮，以色列人民緊緊團結對外，展現保家衛國強大意志，社會韌性隨著襲擊炮彈同步升級進化，在在令人刮目，其實以國內部也是政治分歧，不同政黨針鋒相對喧鬧不止，比台灣有過之而無不及。

舉例來說，目前仍有超過五十名以色列人被扣留在加薩，這些人到底是生是死，要求不惜任何代價盡快接回人質，成為各黨各派爭辯話題，六百多天以來「立刻帶他們回家！」抗議行動持續不斷，每週六都有大型街頭遊行，最高紀錄多達廿萬人走上街頭。未受以伊戰火影響，抗議人士上週六再度集結。

而納坦雅胡政府強力推動備受爭議的司法機構改革，乃至於三月下旬宣布開除政敵檢察總長，加上最高法院裁定取消極端猶太教正統派神學院學生兵役豁免，撕裂以國上上下下，加深社會對立動盪。以國反對黨正準備提案解散國會，為提前舉行大選埋下伏筆，民調顯示少數弱勢政府納坦雅胡會輸掉大選。

但以國發動襲擊伊朗核設施後，國內政治格局一夕翻轉；納坦雅胡的競爭對手紛紛團結站在他身後，更無任何一個反對黨領袖指控他是出於政治動機而動武。在野陣營不吝稱讚納坦雅胡做出非常困難的決定，一致強調：在伊朗問題上，以色列沒有黨派之分，只有對錯之分，納坦雅胡是對的！

越是危急艱難時刻，以色列人越能團結一致；外來武力威脅是最深刻的團結催化劑。以色列先進鐵穹防空系統，成功阻擋住伊朗導彈猛烈攻擊，人民齊心協力凝聚構築的無形穹頂，是威力更加強大的護國神盾！

總統賴清德在「團結國家十講」第二講強調：民主的核心就是在分歧中找到團結，以色列為台灣做了最好示範！

（作者是企業專業經理人）

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