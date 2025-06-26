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新聞線上》三好球，拚過半

2025/06/26 05:30

記者陳杉榮

大罷免正式進入第三階段，經中選會審定，第一波罷免案共有二十四位國民黨立委成案，並訂七月廿六日投票。誠如罷團公民所言，這是一場棒球賽，投了兩好球之後，只要再一個好球，就可以把毀憲亂政的藍委「三振出局」，逐出立法院。「三好球，拚過半」是當前台灣人最重要的政治任務。

近年來，台灣在國際上的各項評比都名列前茅，國家一直在進步，只有立法院例外。因為選民討厭民進黨，去年初大選，國民黨成了國會最大黨。曾被國民黨菁英和主流視為「病毒」的經濟前科犯傅崐萁，在朱立倫的支持下當上國民黨團總召，他獲得黃國昌的支持，從此國會運作之荒唐，國會格調之低劣，為數十年來所罕見，毀憲亂政，慘不忍睹！

台灣人讓國民黨成為國會最大黨，是要監督民進黨政府，不是要傅崐萁帶團去向中國政協主席王滬寧表忠，不是要傅崐萁讓民進黨政府找不到人當部長，不是要傅崐萁癱瘓司法院憲法法庭，不是要讓傅崐萁刪凍國防外交預算，不是要讓傅崐萁利用財劃法掏空中央國庫，更不是要讓傅崐萁癱瘓國家施政，把立法院變成妨礙國家進步的絆腳石。

公民團體有鑑於此，發起大罷免，不為什麼，就是為了國家，為了這個國民黨曾經反共，曾經執政超過五十年的國家。公民團體不是民進黨的側翼，朱立倫不必搞錯方向！公民團體獨立自主，不像國民黨那麼不堪，動員黨工大抄名冊偽造文書連署罷免，公民團體要求立法院審議法案要遵守議事規則，傅崐萁不要沒收立委提案，不要把人民當乞丐只想要用錢收買人心；公民團體也要求韓國瑜，國會議長不要打混摸魚，要維護國會尊嚴。

第一階段的大罷免，共有三十一位國民黨立委成案，第二階段首波有二十四位立委成案，還有七位待審。台灣民主走到今天，非常不容易，為了國家，第三階段需要更多選民站出來，把聽令於傅崐萁的立委罷掉。只要罷掉十二席，毀憲亂政的「傅黃體制」就會瓦解，國防預算就能確保，國安法制就能健全，立法院的運作將會恢復正常。「三好球，拚過半」，二十四個立委選區的選民一定要站出來投下贊成票，協助立法院獲得重生。

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