社論》掛「中華羊頭」賣「中共狗肉」

中華人民共和國政府，也就是中國共產黨政權，非僅是「文明中華」的摧毀者，例如文化大革命，甚乃是「野蠻中華」與「現代專制」的結晶。（法新社檔案照）

「促統癡漢」三年四度至中國「尋根」，這次還被「拉伕」至海峽論壇充場，受王滬寧表揚：「馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人。」另類回歸祖國的馬先生，參加公祭伏羲大典，強調民族文化傳承的重要性。這種「促統癡漢」，在台灣高喊「中華民國」，到中國高喊「民族復興」，只有民族術語，沒有民主術語。而且，「中華之恥」，竟被他們當「中華之光」來吹捧。

教科書有寫，中華有兩種，一種是「文明中華」，一種是「野蠻中華」。「促統癡漢」們，口中道貌岸然的中華文化、民族，裝滿一黨專政、對外擴張的「野蠻中華」。其實，「野蠻中華」是自耗，國力上升統治者就想追求曠代武功，不幸的是，即使一將功成萬骨枯而民族偉大復興，很快也隨國力沉淪而撤退。「野蠻中華」，一直以這種惡性循環，消磨「文明中華」的進步能量。每下愈況的結果，將近四百年前，顧炎武很悲觀：「吾觀三代以下，世衰道微，棄禮義，捐廉恥，非一朝一夕之故。」黃宗羲更痛批，中國的君主反客為主：「是以其未得之也，屠毒天下之肝腦，離散天下之子女，以博我一人之產業。」現代中國，「家天下」變成「黨天下」，控制力更嚴酷，於是，中國依舊沒有民主，只有民王。

請繼續往下閱讀...

中華人民共和國政府，也就是中國共產黨政權，非僅是「文明中華」的摧毀者，例如文化大革命，甚乃是「野蠻中華」與「現代專制」的結晶，發展到今天的「國家資本主義」結合「數位極權主義」，更形成「市場資本主義」與「自由民主世界」的共同敵人。川普政府所指：中國是美國國家安全「最全面」、「最嚴峻」的挑戰。其實，何止美國而已，中國對自由民主世界已經構成系統性的威脅，沒有哪個自由民主國家是中國威脅的局外人。平心而論，二十世紀的「新中國」，未必不能接軌「文明中華」，進而融入「文明世界」，孫中山就有過嘗試。可惜，蔣氏、毛氏選擇接軌「野蠻中華」，對內對外都禍延二十一世紀。

「促統癡漢」們所兜售的中華文化、民族，說句難聽的話叫做掛羊頭賣狗肉：掛「中華羊頭」賣「中共狗肉」。中華人民共和國憲法、中國共產黨章程都明訂：中國共產黨以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想作為自己的行動指南，而中國共產黨領導中國各族人民遵守以上指引，黨的最高理想和最終目標是實現共產主義。這些「中共狗肉」，完全不是「促統癡漢」們高舉的「中華羊頭」。不過，中共還是歡迎他們自得其樂地掛羊頭賣狗肉，因為這有統戰全球華人包括台灣的作用。這跟過去兩蔣類似，一面推行中華文化復興運動，一面反「文明中華」，目的是為了塑造自己的「正統」地位，把挑戰者貶抑為名不正言不順的民族敗類。互不隸屬，維持獨立現狀，去中國化，當下的統派之於本土政權，也作如是觀。

所謂的反獨促統，現在當然已經不是老蔣時代的中華正統之爭、中國代表權之爭，而是台灣主體性的建構與解構。那些對台灣強加中華概念者，明說暗示的無非是台灣沒有主體性，只是中華概念的附屬品。所以，台灣沒有資格成為獨立國家，只有融合到中華概念、成為中華主體的部份，才能找到存在的意義座標。這樣的偏見、盲點，也解釋了那些掛羊頭賣狗肉者，面對台灣、台灣人民，總有一種毫無道理的優越感，與台灣的民主社會格格不入。

如上所述，當今中國的始祖是馬克思、列寧，祖宗牌位上沒有「中華始祖」的地位。偏偏，為中共化妝塗抹中華鉛粉者，鸚鵡學舌般重複著統戰化的民族術語：伏羲，炎黃。有趣的是，中共所不談的從先秦的老莊、孔孟到明末清初的王夫之、顧炎武、黃宗羲，他們所代表的以民為本、反對專制言行，那些化妝師也閉口不談。遭中共迫害至死，二○一○諾貝爾和平獎得主劉曉波，「未來的自由中國在民間」，那些「促統癡漢」當然也不屑一顧。猶記，蔣經國晚期講「三民主義統一中國」，李登輝執政談「建立民主、自由、均富的中國」，他們的主張至少有「文明中華」的想像。如今，「促統癡漢」們，拋棄民主、自由、法治、普選，散發「野蠻中華」的口臭味，令民族復興跟中國威脅劃上等號。那些人，不正是「民族罪人」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法